Los brasileños dicen que Bolsonaro debe ser acusado, según sondeo

Una encuesta de Datafolha publicada este sábado muestra que para el 76% de los brasileños, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, debe ser acusado si no cumple con las órdenes judiciales. Otro 21% cree que el presidente no debe ser castigado por desobedecer la justicia, mientras que el 3% no supo opinar.

La investigación tomó en cuenta la amenaza realizada por Bolsonaro durante el acto de carácter golpista convocado por la fiesta nacional del 7 de septiembre, en el cual Bolsonaro manifestó que no cumpliría con ninguna orden judicial del ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal ( STF).

En investigación con respuesta estimulada y única, la valoración de que Bolsonaro debe pasar por un proceso de acusación llega al 93% entre homosexuales y bisexuales. El 91% de los estudiantes también está de acuerdo con la afirmación, al igual que el 69% de los evangélicos entrevistados y el 57% de los emprendedores.



La valoración de que Bolsonaro no debe ser destituido del cargo de presidente ejecutivo la hace el 59% de quienes aprueban el gobierno de Bolsonaro. El 24% de los que se declaran blancos también rechazan el juicio político del presidente, al igual que el 14% de los que ganan hasta dos salarios mínimos. Entre los votantes de 16 y 24 años, solo el 11% defiende la permanencia de Jair Bolsonaro en la presidencia.



En cuanto al discurso golpista del presidente Jair Bolsonaro, el 86% de los jóvenes de 16 a 24 años defiende un juicio político en este caso. El 82% de los más pobres y el 94% de los que rechazan al presidente también apoyan la destitución de Bolsonaro. Ya el 32% de los más ricos son más tolerantes con los ataques institucionales y no ven la necesidad de iniciar un proceso de acusación.



En el grupo de empresarios, el 39% también defiende la permanencia de Bolsonaro, así como el 59% del grupo de personas que aprueban el gobierno.



La encuesta, encargada por el diario Folha de S. Paulo, se llevó a cabo en 190 ciudades con 2.667 votantes del 13 al 15 de septiembre. El margen de error es más o menos dos puntos porcentuales.

Paulo Coelho.

El famoso escritor hizo a través de su cuenta en Twitter un pedido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que la institución borre la participación de Jair Bolsonaro en su Asamblea General que tendrá lugar el día 14, con el fundamento de que no está vacunado.



En su tuit, el escritor -que ha vendido 210 millones de libros- incluso marcó al secretario general de la ONU, António Guterres, para que no sea recibida la delegación presidencial brasileña por dicha razón.



La visita de Bolsonaro a la Asamblea General se convirtió en una polémica mundial, ya que el brasileño no estaba inmunizado.



La ONU había advertido que exigiría prueba de vacunación contra el covid de los miembros de las delegaciones presentes en el evento.



“Nosotros, como secretariado, no podemos decirle a un jefe de Estado que si no está vacunado no podrá entrar en la ONU”, declaró Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, tras el anuncio del gobierno de Nueva York que decretó obligatorio presentar un certificado de inmunización para participar eventos públicos.



Guterres agregó que la inmensa mayoría de los participantes de la 76° Asamblea General ya cuentan con el esquema de inmunización contra el coronavirus. En las últimas horas, el presidente de Brasil confirmó su participación a la reunión.