Brasil renueva alcaldes y mide el clima para elecciones presidenciales de 2022

Casi 148 millones de brasileños están convocados a las urnas hoy domingo para renovar a los alcaldes y concejales de 5.569 ciudades, en unos comicios que pueden ser un termómetro político de cara a las presidenciales de 2022.

Estas municipales son las primeras elecciones que se celebren en Brasil desde las presidenciales de 2018 que ganó Jair Bolsonaro.

No obstante, tras el desgaste de los últimos dos años las encuestas vaticinan una sonora derrota de los candidatos alineados con el “bolsonarismo”.



El apoyo a Bolsonaro ha caído en San Pablo y Río de Janeiro, según una encuesta de Datafolha realizada el 9 y 10 de noviembre y publicada en el diario Folha de S. Paulo el viernes.



En San Pablo, Bolsonaro vio cómo su tasa de rechazo aumentaba del 48% al 50% y la tasa de aprobación descendía del 25% al 23%. El presidente está mejor evaluado entre la población mayor, con un 30% de aprobación, mientras que es rechazado por el 66% de la población más joven.



En Río, la aprobación de Bolsonaro cayó seis puntos, del 34% al 28%, mientras que el rechazo se mantuvo estable, con un leve aumento del 41% al 42%. El margen de error es de 3 puntos porcentuales, dijo Folha.



Una encuesta anterior el domingo pasado también mostró una tendencia similar.



Aún así, todos los sondeos auguran victorias de partidos de centro y centroderecha en las principales ciudades del país, como San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, lo que sería un duro golpe para los ultraconservadores y también para una izquierda alicaída y dividida desde 2018.

Las municipales deberían haberse celebrado en octubre, pero las autoridades electorales las postergaron por la pandemia del COVID-19, que irrumpió en Brasil en febrero y ya deja 164.000 muertos y 5,8 millones de contagios.



Si bien ahora la incidencia se ha reducido, los datos diarios de fallecidos y nuevos casos continúan advierten que Brasil ya puede comenzar a enfrentar una segunda ola, cuando aún no ha superado la primera.



Más allá de la preocupación por la pandemia, en algunas regiones inquietan ciertos episodios de violencia ocurridos en los últimos días, cuando una decena de candidatos han salido ilesos de atentados atribuidos a mafias y registrados sobre todo en Río y San Pablo.



Este viernes, José Cláudio Castro, candidato a concejal en la ciudad de Correntina, interior del estado de Bahía, fue asesinado con ocho balazos, en un hecho que la Policía aún no ha establecido si tenía relación con las elecciones.



Como todo proceso electoral en un país que tiene 210 millones de habitantes y en el que el voto es obligatorio, las municipales de 2020 presentan números monumentales, a tono con las dimensiones de Brasil.



Serán 147,9 millones de electores distribuidos en 5.569 ciudades, que elegirán a igual número de alcaldes y a unos 70.000 concejales.



De acuerdo a las autoridades electorales, para estos comicios se han inscrito casi 600.000 candidatos, de los que 19.008 disputarán el cargo de alcalde.



Los candidatos representan a 33 partidos políticos, de los cuales apenas tres no tienen escaños en el Congreso nacional.