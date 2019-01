"Brasil fue corrompido y dejó de creer por el exceso de gastos"

"Brasil fue corrompido por el exceso de gastos". La frase la dijo ayer miércoles el nuevo ministro de Economía, Paulo Guedes, en el acto de toma de posesión del cargo.

Es todo un mensaje del rumbo que tomará a partir de ahora la política económica del gobierno de Jair Bolsonaro: no se gastará un real de más, y todas las reformas que se encaren, en particular la previsional, serán para equilibrar las cuentas y poner la casa en orden.

Así lo dejó claro el propio Guedes, cuando dijo que la reforma previsional es "el mayor desafío" de Brasil, y que debería hacerse rápido.

"La reforma de las jubilaciones es el primer y mayor desafío que debemos enfrentar. Si lo logramos en dos o tres meses, tendremos diez años de crecimiento sostenido por delante", auguró Guedes.

Brasil "fue corrompido por el exceso de gastos y dejó de creer por el exceso de gastos", expuso Guedes, formado en la Escuela de Chicago, cuna del neoliberalismo. "La reforma de las jubilaciones es la clave para corregir ese problema", dijo.

Ratificando el programa electoral de Bolsonaro, Guedes enumeró cinco puntos: "abrir la economía, simplificar impuestos, privatizar, descentralizar los recursos y enfocarse en las cuestiones sociales".

Además, cargó contra los políticos. "Brasil dejará de ser el paraíso del rentista y el infierno de los emprendedores", afirmó Guedes. Y agregó: "Quien legisla tiene las mayores jubilación, quien juzga las mayores jubilaciones, y el pueblo las menores"

"La máquina del gobierno se volvió una gigantesca máquina perversa de transferencia de ingresos", fue otras de sus frases de ayer.

Guedes defendió un nuevo pacto federativo, con más dinero para gobiernos regionales. "Brasil es una pirámide de cabeza hacia abajo. Nuestra idea es girar esa pirámide. El dinero tiene que bajar", sostuvo el ministro.

Aunque ha defendido que la reforma previsional es la principal medida, Guedes afirmó que, si no funciona, tiene una propuesta de enmienda a la Constitución lista para hacer frente al descontrol del gasto: desvincular todos los gastos del Presupuesto, incluyendo salarios de funcionarios públicos. En la práctica, esto abriría margen para que los beneficios de la seguridad y los salarios de los públicos no se reajustan ni por la inflación.

El ministro dijo que la apertura económica será vinculada a la simplificación de impuestos y cargas laborales: "Usted ata una bola de hierro en la pierna derecha, los intereses altos, una en la pierna izquierda, carga tributaria y un piano en la espalda, los encargos laborales y dice: corre. No es razonable. No tiene nada de superministerios. Es sólo cantar la misma música y de ahí yo los he llamado los Chicago Oldies, porque ellos conocen esa canción".

Guedes recibió los cargos de los antiguos ministerios de Hacienda, de Planificación e Industria, Comercio Exterior y Servicios, que se reunieron en el de Economía. También se quedará con algunas de las atribuciones del extinto Ministerio de Trabajo.