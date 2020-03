Brasil y China se cruzan por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brasil pidió ayer jueves una “retractación” del embajador chino en el país por publicaciones “ofensivas” contra el presidente Jair Bolsonaro, en medio de una polémica que comenzó cuando el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario, culpó al gigante asiático de la pandemia del nuevo coronavirus.

Eduardo Bolsonaro acusó el miércoles por la noche a China de haber ocultado información vital sobre el covid-19 y comparó esa actitud con la de las autoridades soviéticas en el desastre nuclear de Chernóbil en 1986.



“Más de una vez la dictadura prefirió esconder algo grave a exponerlo sufriendo un desgaste, pero que salvaría innumerables vidas”, escribió en Twitter Eduardo Bolsonaro.



China, primer socio comercial de Brasil, no tardó en replicar. “Sus palabras son sumamente irresponsables y nos suenan familiares. No dejan de ser una imitación de sus queridos amigos. Al volver de Miami, contrajo, desafortunadamente, un virus mental, que está infectando las amistades entre nuestros pueblos”, indicó en la red social la embajada china en Brasilia.



“La parte china repudia con vehemencia sus palabras y exige que las retire de inmediato y pida disculpas al pueblo chino”, tuiteó el embajador Yang Wanming.



Eduardo Bolsonaro formaba parte de la comitiva que acompañó a su padre a Miami, del 7 al 10 de marzo, durante la cual el presidente brasileño se reunió con Donald Trump, que llama al covid-19 el “virus chino”.



El canciller brasileño, Ernesto Araújo, respondió este jueves con un comunicado publicado en sus redes sociales.



Araújo sostuvo que las declaraciones de Eduardo Bolsonaro “no reflejan la posición del gobierno brasileño”, pero consideró “inaceptable que el embajador de China respalde o comparta un post ofensivo para el jefe de estado de Brasil y para sus electores”.



“Ya le he comunicado al embajador de China la insatisfacción del gobierno brasileño con su comportamiento. Tenemos la expectativa de una retractación, por el retuiteo ofensivo hacia el jefe de estado”, agregó.



“Conversaré con el diputado Eduardo Bolsonaro y con el embajador de China, procurando promover un entendimiento recíproco”, concluyó el canciller.