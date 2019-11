Brasil abandona los grupos de cooperación en educación que existen en el Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brasil anunció ayer viernes que abandona los grupos de cooperación en educación que existen en el Mercosur, casi en vísperas de la Cumbre semestral del bloque, que se celebrará la semana próxima en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves.

“A partir de ahora, el país deja de participar en las reuniones del bloque y pasa a tener relaciones y acuerdos bilaterales en esa área”, indicó en un comunicado el Ministerio de Educación, según el cual la decisión obedece a “la falta de eficiencia y de resultados prácticos” del “Sector Educacional del Mercosur”.



El comunicado aclara que todas las iniciativas en ese sector “serán mantenidas sin perjuicios a las partes” y cita entre ellas “el reconocimiento de la equivalencia de estudios en el ámbito de la educación básica”, la cooperación en cursos de graduación y posgrado y el sistema de becas que funciona en el Mercosur.

Según la nota, “los demás países que hoy componen el Mercosur fueron comunicados oficialmente de la decisión” este mismo viernes por el ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, durante una reunión de autoridades del área educativa del bloque.



Agrega además que, en esa reunión, “solamente comparecieron el ministro brasileño y el de Paraguay, Eduardo Petta San Martín”, en tanto que Argentina “envió un representante y Uruguay no estuvo presente”.



En el comunicado, el gobierno brasileño “resalta que no está rompiendo relaciones con los países vecinos”, que “el diálogo permanece” y que “los futuros acuerdos, que traigan resultados efectivos, podrán ser firmados bilateralmente, como por ejemplo la implementación del bilinguismo (español-portugués) en las escuelas”.



Según Brasil, a lo largo de los 28 años de cooperación dentro del Mercosur en el área de educación, no ha habido “resultados prácticos que impactasen positivamente en la mejoría de los índices generales de educación, aún con la inversión de recursos y la presencia política del país”.

La decisión fue anunciada en momentos en que el gobierno de Jair Bolsonaro se prepara para acoger la Cumbre del Mercosur.



La cumbre se celebrará la semana próxima en la ciudad de Bento Gonçalves, donde ayer viernes la cancillería confirmó que estarán presentes, junto a Bolsonaro, los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y Argentina, Mauricio Macri.