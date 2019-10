Boris Johnson presenta su propuesta definitiva para el Brexit

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer ministro británico, Boris Johnson, hará hoy miércoles una “propuesta final” a la Unión Europea para lograr un acuerdo sobre el Brexit “justo y razonable”, anunciaron sus servicios anoche, advirtiendo sin embargo que la oferta se tendría que tomar o dejar.

El jefe de gobierno desvelará sus propuestas formales en su discurso de clausura del congreso del Partido Conservador en Manchester.



“Si Bruselas no entabla el diálogo con esta propuesta, entonces este gobierno dejará de negociar hasta que hayamos dejado la UE”, sin acuerdo el 31 de octubre, precisaron los servicios del primer ministro.



“Bajo ninguna circunstancia, el primer ministro negociará el plazo” del Brexit, agregó el texto, aunque el Parlamento votó una ley que le obliga a pedir un nuevo aplazamiento en caso de no llegar a un acuerdo de aquí al 19 de octubre, justo antes de la próxima cumbre europea.



El Reino Unido decidió en referéndum hace más de tres años salir de la Unión Europea y debía hacerlo el pasado marzo. Pero ante el rechazo del Parlamento británico al acuerdo negociado por la anterior primera ministra, Theresa May, la fecha fue aplazada dos veces, hasta el 31 de octubre.



Johnson, que llegó al poder a finales de julio al reemplazar a May como líder del Partido Conservador, quiere renegociar con la UE el punto más conflictivo del texto: la denominada “salvaguarda irlandesa” o cómo evitar una nueva frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, país miembro de la UE.



El objetivo es preservar el acuerdo de paz del Viernes Santo, que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto en Irlanda del Norte.