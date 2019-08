Boris Johnson pierde un diputado y acorta su margen para el Brexit

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, sufrió esta semana su primer revés electoral, con una derrota en una elección parcial que redujo su débil mayoría parlamentaria a un solo voto, lo que complica su estrategia para el Brexit.

El Partido Conservador que lidera Johnson desde que asumió el miércoles 24 de julio, perdió su escaño por la circunscripción de Brecon y Radnorshire (Gales), en beneficio de Jane Dodds, candidata del Partido Liberal Demócrata, proeuropeo y partidario de un nuevo referéndum sobre el Brexit.



Una ajustada mayoría de votantes en la zona había respaldado la salida de la Unión Europea en el referéndum de 2016.



Tras perder este escaño, el Partido Conservador tiene 320 diputados en la Cámara de los Comunes -310 “tories” más los diez diputados aliados del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte-, solo uno más que los 319 que suman ahora los partidos de la oposición.



Esta derrota hace aún más difícil la ardua tarea de Johnson, que prometió hacer efectivo el Brexit el 31 de octubre próximo, incluso al precio de un divorcio sin acuerdo si la Unión Europea mantiene su rechazo a renegociar el tratado de retirada acordado en noviembre por la exprimera ministra Theresa May.



Los diputados británicos son mayoritariamente hostiles a un “no acuerdo”. Para imponerlo, Johnson podría decidir suspender el Parlamento, a riesgo de agravar la crisis política en el país.



La vencedora de la elección en Brecon, la liberal demócrata Jane Dodds, advirtió que un Brexit “sin acuerdo” golpearía económicamente a los granjeros de Gales.



“Mi primera acción como diputada cuando llegue (al Parlamento de) Westminster será encontrar a Boris Johnson allá donde se esconda y decirle alto y claro: ‘Deje de jugar con el futuro de nuestras comunidades y descarte un Brexit sin acuerdo’”, aseguró.



“La menguante mayoría de Boris Johnson deja claro que no tiene el mandato para sacarnos de la UE”, dijo por su lado la líder de los liberales demócratas, Jo Swinson, cuyo partido pasará a tener 14 escaños en el Parlamento.



El Partido Nacionalista Galés y los Verdes, ambos también proeuropeos, no presentaron candidato, para dejar vía libre a los liberales demócratas.



La elección parcial de este jueves y cuyos resultados se divulgaron ayer viernes, fue producto de la destitución del diputado conservador Chris Davies, provocada por los electores según un procedimiento introducido en 2015 por el ex primer ministro conservador David Cameron. Los electores sancionaron a Davies tras su condena por falsas declaraciones de gastos.



Reconociendo haber cometido un error, el diputado se presentó de nuevo. Pero fue derrotado por la liberal Dodds por 13.826 votos frente a 12.401.



El candidato del Partido del Brexit de Nigel Farage obtuvo por su parte 3.331 votos, en tanto que el Partido Laborista quedó en cuarta posición con 1.680 votos.

"Choque instantáneo".

El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, advirtió ayer viernes en la BBC que un Brexit sin acuerdo provocaría un “choque instantáneo” para la economía británica.



“Las empresas ya no tendrán capacidad de funcionar” y “un número importante” podría cerrar, dijo, citando entre los sectores particularmente amenazados al automóvil, a la industria química y a la industria alimentaria.



Carney hacía estas declaraciones al día siguiente de la publicación de un informe trimestral del BoE sobre la economía británica. En este informe, el BoE recortó sus previsiones de crecimiento a 1,3% para 2019 y 2020, especialmente por la incertidumbre que genera el Brexit, que disuade a las empresas de invertir.



El nuevo gobierno británico acaba de anunciar que duplicará el presupuesto para preparar un Brexit sin acuerdo, asignándole 2.100 millones de libras (2.300 millones de euros, 2.540 millones de dólares) adicionales este año. En total, contarán con 6.300 millones de libras (unos 6.900 millones de euros) para preparar el Brexit, 4.200 millones de ellos para este año.