Boris Johnson asegura que no restaurará frontera irlandesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer ministro británico, Boris Johnson, reafirmó ayer miércoles su compromiso para salir de la Unión Europea (UE) con o sin acuerdo, y aseguró que no se restablecerá una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Así se lo comunicó a los partidos políticos norirlandeses durante una visita a la provincia británica.



Johnson “dejó claro” que el Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre “pase lo que pase”, aunque su “intención es hacerlo con un acuerdo”, dijo un portavoz.



En caso contrario, Johnson está comprometido a que no haya una frontera física entre las dos Irlandas, a fin de respetar el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en la provincia entre católicos y protestantes.



No obstante, rechaza la solución propuesta por UE y Dublín para asegurar la invisibilidad de la frontera tras el Brexit, que pasa por la aplicación de la controvertida salvaguarda irlandesa (backstop en inglés). Este mecanismo prevé mantener a Irlanda del Norte alineada con ciertas normas del mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido quedaría fuera de esos espacios económicos.



Ese arreglo podría prolongarse mientras el Reino Unido y la UE negocian la futura relación comercial, por lo que el Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos diez diputados en Westminster permiten a Johnson gobernar en minoría, lo rechaza, al temer que la región quede aislada indefinidamente del resto del Reino Unido. Esos parlamentarios, junto al ala dura del Partido Conservador, votaron, en contra del acuerdo de salida que la exprimera ministra Theresa May pactó con la UE el pasado diciembre, un rechazo que le costó el cargo.



La líder del DUP, Arlene Foster, recordó ayer que Johnson considera que el plan de ruptura de su antecesora “está acabado” y que la salvaguarda debe de ser suprimida. Por su parte, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, opinó que Johnson deberá convocar un referéndum sobre la reunificación de las dos Irlandas si el Reino Unido abandona la UE sin un acuerdo.