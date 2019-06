Boris Johnson arrasa en la primera votación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Boris Johnson, quien se comprometió a que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre, quedó ayer jueves más cerca de gobernar el país al ganar por gran margen la ronda inicial de la votación en el Partido Conservador para definir al reemplazante de la primera ministra Theresa May.

Johnson, la cara de la campaña oficial del Brexit en el referendo de 2016 en el que la salida de la UE ganó con el 52% de los votos, obtuvo el respaldo de 114 parlamentarios conservadores sobre un total de 313 legisladores.



“Gracias a mis amigos y colegas en el Partido Conservador y Unionista por su apoyo. Estoy feliz por haber ganado la primera votación, pero queda mucho camino por delante”, comentó Johnson en Twitter.



Sus rivales más cercanos fueron el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, con 43 sufragios; el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, quien sumó 37; y el exministro del Brexit Dominic Raab con 27 apoyos.



El secretario del Interior, Sajid Javid, quedó quinto con 23 votos; Matt Hancock logró 20 respaldos y Rory Stewart, 19.



Tres aspirantes quedaron fuera de la carrera: la exlíder de la Cámara de los Comunes Andrea Leadsom, Esther McVey y Mark Harper, luego de no recibir el mínimo requerido de 17 votos.



Las casas de apuestas dan un 70% de probabilidades de ganar a Johnson, exalcalde de Londres y exsecretario de Relaciones Exteriores.



La segunda vuelta está prevista para el martes 18, con nuevas votaciones previstas para el 19 y 20, hasta que haya sólo dos candidatos. Luego se celebrará una votación por correo de los miembros del Partido Conservador para elegir un líder. A finales de julio se elegirá un nuevo primer ministro.



Theresa May dimitió el pasado viernes como líder del Partido Conservador británico, admitiendo su incapacidad para cumplir con el Brexit por el rechazo del Parlamento al acuerdo de divorcio que negoció con la Unión Europea.



Seguirá como primera ministra solo hasta que su partido defina al sucesor a fines de julio. Luego, May mantendrá su banca como diputada por el Partido Conservador.