Boris Johnson acusado de islamofobia por una diputada

Una diputada conservadora británica afirma que fue retirada a principios de 2020 de su puesto ministerial en el Gobierno de Boris Johnson por ser musulmana, según reveló “The Sunday Times”.

Nusrat Ghani, de 49 años, era secretaria de Estado de Transporte, pero fue sustituida en un ajuste del Gobierno que hizo Johnson en 2020, según el rotativo, que saca esta información en medio de la polémica sobre el “Partygate”, el escándalo sobre las fiestas en la residencia oficial de Downing Street en la pandemia.

De acuerdo con Ghani, un encargado de la disciplina parlamentaria del partido le dijo que algunos colegas se sentían incómodos porque ella era musulmana, algo que al parecer fue abordado en una reunión en la residencia de Johnson.



“Me sentí humillada e indefensa”, señaló la diputada, en una declaración. Ghani admitió que decidió no decir nada sobre esta situación después de recibir la advertencia de que su carrera y reputación quedarían “destruidas” si hablaba de ello.



“Cuando el primer ministro me dijo que quería que me marchase del Gobierno en el ajuste de febrero de 2020, me sorprendí pero entendía que era la realidad de la política”, añadió.



Poco después, la diputada, que representa a la circunscripción de Wealden (sur de Inglaterra), supo que el ser musulmana resultó ser un problema cuando preguntó a un responsable de la disciplina del partido las razones por las que había sido sustituida del Ejecutivo.



Hace dos años, un informe sobre supuestos casos de islamofobia en el Partido Conservador analizó más de 1.400 quejas, pero no halló pruebas de “islamofobia institucionalizada” en la formación.



Estas revelaciones se añaden a las denuncias del diputado William Wragg, presidente del comité de Administración Pública y Asuntos Constitucionales de la Cámara de los Comunes, de que el Gobierno ha tratado de chantajear e intimidar a legisladores críticos con Johnson por el “Partygate”.