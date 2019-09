Boris Johnson acorralado: sin el Brexit duro y sin elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer ministro británico, Boris Johnson, sufrió ayer miércoles dos nuevas derrotas en la Cámara de los Comunes. Una alianza de la oposición con un grupo de diputados conservadores rebeldes aprobó una ley para bloquear una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea -lo que se ha dado en llamar el Brexit duro- y rechazó por ahora convocar a elecciones el 15 de octubre, como quería Johnson.

Por 327 votos contra 299, la Cámara de los Comunes votó una ley que obliga al ejecutivo a pedir otro aplazamiento, esta vez de tres meses, del Brexit previsto para el 31 de octubre, si no se logra un nuevo acuerdo con la Unión Europea antes del 19 de octubre. El texto pasará ahora a la Cámara de los Lores.



Debilitado por la pérdida de su mayoría parlamentaria y la imposición de un nuevo aplazamiento del Brexit, que según él dinamitó las posibilidades de que la UE acepte sus condiciones en una nueva negociación, Johnson contraatacó sometiendo inmediatamente su propuesta de comicios anticipados el 15 de octubre.



“El país debe decidir si es el líder de la oposición o soy yo quien vaya a Bruselas” a intentar obtener un acuerdo, dijo en referencia a su rival laborista Jeremy Corbyn. “No se atreve a someter al veredicto de la ciudadanía la ley de rendición ante la UE que ha propuesto. Está asustado. Tiene miedo”, provocó el primer ministro al líder de la oposición hasta en dos ocasiones en su enfrentamiento parlamentario de ayer.



Pero para adelantar las legislativas -previstas en 2022- necesitaba el acuerdo de dos tercios de una cámara de 650 escaños y fracasó: su moción obtuvo solo 298 votos a favor.



La oposición, una gran mayoría de la cual se abstuvo, afirmó temer una “treta” del primer ministro mientras la ley contra un Brexit sin acuerdo no haya sido ratificada por la cámara alta del parlamento.



“Su oferta es como la de la manzana a Blancanieves, esconde el veneno de un Brexit sin acuerdo. Respaldaremos unas elecciones cuando la ley para frenar un Brexit sin acuerdo cumpla todos los trámites y sea refrendada por la reina”, le replicó Corbyn.



Otras formaciones de la oposición, como el Partido Liberal Demócrata y el Partido Nacionalista Escocés (SNP), también se negaron a apoyar unos comicios hasta que la posibilidad de un Brexit sin acuerdo haya quedado completamente fuera de la mesa. Esto puede suceder hoy jueves.

Boris Johnson. Foto: AFP

Adelantando las elecciones, Johnson aspira a recuperar en las urnas una mayoría que le permitiera volver a tomar el control del Parlamento, deshacer potencialmente el veto a un Brexit sin acuerdo y proseguir con sus planes a partir del 15 de octubre, cuando todavía quedaría un margen de dos semanas para continuar negociando con la UE.



Además, las encuestas lo estimulaban a ir a las urnas. La intención de voto hacia el Partido Conservador ha ido en alza desde que Johnson asumió la jefatura de Gobierno a finales de julio. Un sondeo publicado esta semana por la firma YouGov sugiere que los conservadores obtendrían el 35% de los votos en unas elecciones, los laboristas el 25%, los liberal demócratas el 16% y el Partido del Brexit el 11%.



Más enredos.

Los británicos decidieron salir de la Unión Europea por 52% de votos en el referéndum de 2016. Desde entonces, Johnson es el tercer primer ministro que intenta concretar ese mandato popular. Antes cayeron los gobiernos, también conservadores, de David Cameron y Theresa May.



El Brexit, inicialmente previsto para el pasado marzo, fue aplazado dos veces ante el rechazo del parlamento al tratado de retirada negociado por Theresa May.



Johnson llegó al poder en julio asegurando que bajo ninguna circunstancia pediría una nueva prórroga y prometió sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo.



Pero muchos temen las consecuencias de una salida brutal de caóticas consecuencias económicas.



Los opositores deben apurarse, ya que el primer ministro decidió suspender las labores parlamentarias la próxima semana y hasta el 14 de octubre, una medida denunciada como un “golpe de Estado”.



Ayer miércoles, un juez de Escocia la declaró sin embargo legal, afirmando que se inscribe en el “dominio de la política y no puede evaluarse con criterios legales sino solamente políticos”. Otra demanda será examinada en Londres hoy jueves.



Como en días anteriores, los manifestantes hicieron oír su voz frente al Palacio de Westminster. Incluso las juventudes conservadoras llamaron a protestar contra la “radicalización” de su partido.

El reloj del Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico. Foto: AFP

Desde Bruselas, la Comisión Europea estimó que “el poco tiempo restante y la situación política” aumentan el riesgo de una salida británica sin acuerdo del bloque.



Y propuso ampliar el Fondo de Solidaridad de la UE, destinado a ayudar a los países afectados por catástrofes, a las personas y países “más afectados por una retirada sin acuerdo”.



Por su parte y pese a la incertidumbre, el Reino Unido “pasará la página” de una década de austeridad, afirmó el ministro de Finanzas, Sajid Javid, al presentar un presupuesto que aumentará en 13.800 millones de libras (16.800 millones de dólares, 15.300 millones de euros) el gasto público, especialmente en educación y sanidad.



Los mercados reaccionaron ayer al nuevo revés parlamentario del primer ministro. La libra esterlina se había disparado 1% desde la mañana, anticipando su derrota, dado que la oposición contaba con el apoyo de 21 conservadores rebeldes que el martes ya votaron contra el gobierno para permitir presentar el proyecto contra un Brexit sin acuerdo.



Esta rebelión les valió la expulsión del grupo parlamentario conservador, que quedó en minoría.

Expulsiones En una muestra de hasta qué punto el Brexit ha sacudido la política británica, los conservadores de Boris Johnson dijeron iban a expulsar a los 21 legisladores rebeldes, incluido el nieto del líder británico de la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill y dos exministros de Finanzas por tratar de bloquear la salida sin acuerdo.