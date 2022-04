Boric visita Argentina y firma acuerdos con Alberto Fernández: "No hay fronteras", dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Argentina y Chile firmaron este lunes una serie de convenios en materias como la igualdad de género, los asuntos consulares y la protección de los derechos humanos, en el marco de la primera visita oficial del presidente chileno, Gabriel Boric, a la capital argentina.

Durante una comparecencia de prensa en la Casa Rosada, el presidente chileno afirmó que el objetivo principal de su visita es "profundizar" la relación existente con "el pueblo hermano" de Argentina.



"Me crié en la Patagonia y en la Patagonia no hay fronteras. Me parece tremendamente importante que ese espíritu de cooperación podamos replicarlo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio", señaló Boric, quien también llamó a recuperar una "voz unida" de América Latina para el mundo.



El presidente argentino, Alberto Fernández, destacó, por su parte, los múltiples "puntos de contacto" que comparte con su homólogo chileno, algo que se refleja en sus miradas comunes sobre la protección de los derechos humanos, la promoción de las políticas de género y el cuidado del medioambiente, entre otras cuestiones.

"Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tienen una cordillera que los une, y eso es algo que debemos atender de una vez y para siempre. Chile y Argentina indisolublemente tienen un destino común que debemos cuidar, como tenemos un destino común como países latinoamericanos que somos", aseguró Fernández.



Desde este lunes, el presidente de Chile mantiene una intensa agenda de actividades en Buenos Aires, como parte de su primera visita de Estado como mandatario.

La visita de Boric y su comitiva, formada por cinco ministros y un grupo de parlamentarios, senadores y representantes del mundo empresarial, se extenderá hasta este martes, un tiempo en que se celebrarán múltiples reuniones entre autoridades de ambos países.



"Creo que la diversidad de quienes nos acompañan en nuestra comitiva es una muestra de que nuestro país es capaz de sobreponer legítimas diferencias cuando hay intereses comunes compartidas", manifestó el jefe de Estado chileno.