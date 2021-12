Boric aventaja a Kast para el balotaje chileno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las primeras encuesta de intención de voto para el balotaje en Chile el próximo 19 de diciembre, le están dando al candidato de izquierda Gabriel Boric una ventaja de hasta seis puntos sobre el derechista José Antonio Kast.

El diario El Mercurio publicó este lunes una encuesta de Plaza Pública Cadem, que le da a Boric, candidato de Apruebo Dignidad -Frente Amplio y Partido Comunista- un 39% de las preferencias, versus 33% que tiene Kast, del Frente Social Cristiano -Partido Republicano y Partido Conservador-. Hay un 28% que no votaría, no sabe o no responde.

Las cifras representan un descenso de seis puntos porcentuales para Kast, ya que en la edición pasada de la encuesta, del 20 de noviembre, estaban igualados con 39%.



Por otro lado, sobre las expectativas de quién será el próximo presidente de Chile, un 44% de los encuestados se inclinó por Boric, frente a un 41% que cree que será Kast.

La encuesta midió también las preferencias del electorado que votó a los otros principales candidatos en la primera vuelta: el liberal Franco Parisi, que hizo campaña desde Estados Unidos; el oficialista Sebastián Sichel; la democristiana Yasna Provoste; y el progresista Marco Enríquez Ominami.



El sondeo muestra que 38% de los que votaron por Parisi se inclinan ahora por Boric, 23% por Kast y 39% está indeciso. En tanto, 16% de los que votaron por Sichel irán ahora por Boric, 53% por Kast y 31% no sabe. Asimismo, 61% de los votantes de Provoste apoyarían a Boric, 13% a Kast y 26% están indecisos. Mientras que en el caso de Enríquez Ominami, 44% de su electorado respaldaría a Boric, 18% a Kast y 38% lo está evaluando.



El estudio también delineó un perfil de los adherentes. A Boric lo apoyó mayoritariamente un segmento que agrupa a jóvenes entre 18 y 34 años, residentes de la capital Santiago y que pertenecen a segmentos socioeconómicos altos y medios. Kast, en tanto, concentró su apoyo en partidarios cuya mayoría son hombres, mayores de 55 años y de sectores acomodados.

Otro sondeo de Pulso Ciudadano de la consultora Activa Research le da a Boric una ventaja mayor. Según esta encuesta, Boric se impondría con claridad con 40,4% de los votos, frente al 24,5% de Kast. (Con información de El Mercurio y La Nación/GDA).