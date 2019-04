Bomberos advirtieron que un viento fuerte puede derrumbar las fachadas de Notre Dame

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los bomberos de París temen por la estabilidad de las fachadas laterales de la catedral Notre Dame de París porque alguna eventualidad meteorológica, como rachas de viento fuerte, podría hacerlas caer.



Según explicó este miércoles el portavoz del cuerpo, Gabriel Plus, en una rueda de prensa, "existe una amenaza sobre esas fachadas, porque las vigas ya no los sostienen".



Como el techo fue devorado por las llamas, así como gran parte del envigado de madera que estaba abajo de la cubierta, las fachadas del crucero ya no tienen apoyos y necesitan reforzarse, apuntó el portavoz, y agregó que el andamio que se colocó para las obras de reforma de la catedral deberá ser retirado lo antes posible.



"Ahora mismo el punto neurálgico está en los frontones, que corren el riesgo de caer, y en el andamio. Los frontones ya no se tienen gracias al techo, sino por ellos mismos, y puede haber un fenómeno meteorológico como el viento que amenace su estabilidad", señaló.

El responsable de inspección del patrimonio del cuerpo, José Vaz de Matos, explicó que una parte del frontón norte va a tener que ser retirada, además de varias estatuas, para garantizar su estabilidad



Varios edificios fueron evacuados precisamente por la amenaza que supone que los frontones no estén consolidados, y no se permitirá el regreso de los vecinos hasta que "puedan regresar a una vida normal".



Además, Vaz de Matos dijo que el andamio actualmente sirve para frenar parte del viento que hace presión contra los frontones, pero que, una vez retirado, no se dispondrá de esa defensa contra el aire.

RELACIONADAS Emmanuel Macron promete reconstruir Notre Dame en cinco años By Alejandro Mendieta Emmanuel Macron promete reconstruir Notre Dame en cinco años Emmanuel Macron promete reconstruir Notre Dame en cinco años Una cadena humana rescata valiosas obras de la catedral de Notre Dame By Alejandro Mendieta Una cadena humana rescata valiosas obras de la catedral de Notre Dame Una cadena humana rescata valiosas obras de la catedral de Notre Dame

Alrededor de una sesentena de bomberos continúan desplegados en la catedral en esta fase de vigilancia, en la que expertos ya comenzaron a evaluar los daños y, sobre todo cuáles son los riesgos de que haya un derrumbamiento o de que el fuego rebrote en algún sitio.



Los bomberos destacaron que las vidrieras y los rosetones no sufrieron daños por el agua que se empleó en los trabajos de extinción, pero reconocieron que aún existe la posibilidad de que se caigan.



Además, Plus aseguró que el conjunto de los cuadros en las capillas laterales se encuentra en buen estado, así como todo el llamado Tesoro de Notre Dame, que pudo ser evacuado a tiempo.



El portavoz, que destacó que el bombero herido leve progresa bien, defendió que "no hubo un retraso" en la actuación del cuerpo a partir del momento en que recibieron el aviso.