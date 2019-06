Bolsonaro, seis meses y ya piensa en la reelección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A días de cumplir sus primeros seis meses en el gobierno, Jair Bolsonaro dijo que podría buscar un segundo mandato, a pesar de que prometió en la campaña electoral acabar con las reelecciones presidenciales en Brasil.

Tras asistir el jueves a una celebración religiosa con la comunidad evangélica, Bolsonaro dijo que si el Congreso no reforma de manera sustancial el sistema político, estudiará presentarse de nuevo en 2022.



“Si hay una buena reforma política, podría abandonar incluso la posibilidad de una reelección. Pero si no la hay, y la gente quiere, estamos aquí para continuar cuatro años más”, dijo a los periodistas.



Hasta ahora, Bolsonaro no la logrado apoyo suficiente entre los legisladores para aprobar el asunto más importante de su agenda, una reforma del costoso sistema de jubilaciones para evitar una crisis fiscal.



Ha gobernado por decreto en asuntos como la flexibilización de los requisitos para la tenencia de armas y la reducción del tamaño del Estado, pero su popularidad se ha desplomado desde las elecciones de octubre.



El jueves en la “Marcha para Jesús” de los evangelistas en San Pablo, Bolsonaro, agradeció a los fieles de estos grupos religiosos por su apoyo en las elecciones. “Ustedes fueron decisivos para ayudar a cambiar el destino de Brasil”, afirmó en un discurso de cerca de siete minutos ante, según los organizadores, tres millones de fieles de diferentes grupos evangélicos.



Bolsonaro, que se declara católico pero acostumbra acudir a ritos evangélicos para acompañar a su esposa y sus hijos, fue elegido con el apoyo de la mayoría de pastores y líderes evangélicos de Brasil.



Esta fue la primera vez en sus 27 años que la “Marcha para Jesús”, que tuvo una asistencia superior a los 2 millones de personas el año pasado, cuenta con la participación de un presidente de Brasil.



El número de evangélicos en Brasil creció un 60% en una década, hasta cerca de 42 millones de fieles en el último censo (2010), frente a los 123 millones de católicos, y la activa participación de sus pastores en política los ha convertido en una importante fuerza en el Congreso.



Bolsonaro, que vistió una camiseta alusiva a la Marcha, participó en el evento escoltado por el diputado Marco Feliciano, uno de los líderes de la iglesia Catedral del Avivamiento y que se convirtió en su principal vocero entre los congresistas evangélicos.



“Es la primera vez que se escucha el nombre de Dios en la Presidencia de Brasil”, dijo al presentarlo al público el “apóstol” Estevem Hernandes, fundador y líder de la Iglesia Renacer en Cristo, el grupo evangélico con más seguidores en la Marcha junto con las populares iglesias Asamblea de Dios y Universal del Reino de Dios.



En el evento también participaron el gobernador de San Pablo, Joao Doria, y el alcalde Bruno Covas, ambos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), pero el primero no consiguió ni de cerca la misma ovación de Bolsonaro y el segundo fue abucheado.

El evento es realizado en San Pablo desde 1993, fue incluido en el calendario oficial de Brasil en 2009 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y es considerado como el mayor de su tipo en América Latina.

Cuatro cambios en el gabinete El cuarto relevo en menos de seis meses de gobierno



Bolsonaro anunció ayer la salida del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, general retirado Floriano Peixoto, la cuarta sustitución en su gabinete. A diferencia de los otros tres, Peixoto seguirá en la administración, pues presidirá ahora Correos.



La puja entre “ideológicos” y “pragmáticos”



El 13 de junio, Bolsonaro relevó al ministro de la Secretaría, el general Santos Cruz, en medio de una puja entre el ala “ideológica” del gobierno, liderada por los hijos del presidente, y los militares y afirman tener una visión más “pragmática”.



Los “candidatos fantasmas” en el partido oficialista



En febrero, Bolsonaro destituyó al Secretario General de la Presidencia Gustavo Bebianno -que había sido coordinador de su campaña electoral- tras revelaciones de una supuesta trama de creación de candidatos “fantasma” en el partido oficialista.



El filósofo colombiano que dirigió la Educación



Un escándalo también hizo caer en abril al ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, envuelto en una serie de polémicas que provocaron la salida de una veintena de altos funcionarios del ministerio. Vélez es un teólogo y filósofo colombiano.