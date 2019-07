Bolsonaro: "Si el presidente del Colegio de Abogados quiere saber cómo desapareció su padre durante el período militar, se lo diré"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Jair Bolsonaro dijo que, si le interesa, "un día" le dirá al presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB por su sigla en portugués), Felipe Santa Cruz, cómo su padre desapareció en la dictadura militar.

Según Bolsonaro, Santa Cruz "no querrá saber la verdad" sobre su padre, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, quien desapareció durante la dictadura militar (1964-1985).

El presidente hizo la declaración comentando el resultado del proceso judicial que consideró a Adelio Bispo, autor de la puñalada en Bolsonaro durante la campaña electoral, inimputable (libre de castigo por enfermedad mental). Por lo tanto, él estará en un manicomio en lugar de una prisión.



Antes de hablar sobre el padre de Santa Cruz, Bolsonaro criticó la acción de la OAB en el caso de Adélio Bispo y le preguntó cuál era la intención de la entidad. Según el presidente, la orden habría impedido que la Policía Federal tuviera acceso al teléfono de uno de los abogados defensores del autor de la puñalada.



“¿Por qué la OAB impidió que la Policía Federal llamara por teléfono a uno de los caros abogados (de Adélio)? ¿Cuál es la intención de la OAB? ¿Quién es esta OAB? ”, preguntó el presidente.



A continuación, sin ser consultado, Bolsonaro habló sobre el padre del presidente de la OAB.

"Un día, si el presidente de la OAB [Felipe Santa Cruz] quiere saber cómo desapareció su padre durante el período militar, le digo. No querrá escuchar la verdad”, dijo Bolsonaro.



"No es mi versión. Es porque mi experiencia me hizo llegar a las conclusiones en ese momento. Su padre se unió a la Acción Popular, el grupo de guerrilleros más sanguinario y violento de Pernambuco, y terminó desapareciendo en Río de Janeiro", agregó.



Fernando desapareció en una reunión que tendría en Río de Janeiro en 1974 con un colega militante, Eduardo Collier Filho, de la misma organización. Según el libro "Derecho a la memoria y la verdad", producido por el gobierno federal, Fernando y su colega fueron arrestados juntos en Copacabana por agentes del DOI-CODI-RJ el 23 de febrero de ese año.