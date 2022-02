Bolsonaro: “La posición de Brasil sigue siendo cautela” ante guerra entre Rusia y Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, conversó ayer con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y afirmó que la posición de su país frente a la guerra que Rusia sostiene con Ucrania seguirá siendo de “cautela”, según dijo el mandatario en rueda de prensa.

“Nuestra posición tiene que ser de bastante cautela, no podemos actuar cuando se está intentando solucionar un caso que es grave”, declaró Bolsonaro en rueda de prensa concedida en las instalaciones recreativas de una base militar en Guarujá, en el litoral de Sao Paulo y donde pasará los días de Carnaval.



“Nadie está a favor de la guerra en ningún lugar del mundo, pero tenemos problemas muy graves para toda la humanidad y para nuestro país que también está en ese contexto”, señaló Bolsonaro, quien conversó con Putin telefónicamente este domingo.

El líder de la ultraderecha brasileña no dio detalles de la conversación con Putin, a quien visitó oficialmente una semana antes de desatarse el conflicto militar con la invasión rusa a Ucrania.



“Yo creo que se llegará a una solución. No es suficiente ver quién tiene la razón, tenemos que tener juicio para no profundizar una crisis. Y creo que en los próximos días u horas aparecerá una solución”, subrayó.



A pesar de Brasil haber votado a favor de la condena a Rusia por la invasión a Ucrania en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Bolsonaro no se ha pronunciado contra Putin y hasta llegó a desautorizar al vicepresidente, el general Hamilton Mourao, quien criticó duramente los ataques.

“Gran parte de la población de Ucrania habla ruso. Son países prácticamente hermanos. De una masacre de civiles hace mucho tiempo que no se habla, pero la historia muestra lo que viene pasando desde que Rusia perdió su ‘Cortina de Hierro’”, comentó.



El gobernante brasileño citó que las regiones ucranianas del sur votaron mayoritariamente a favor de la independencia en un referendo, un proceso similar por el que Ucrania pasó.



“Lo que Rusia quiere es la independencia de esas dos áreas. No voy a entrar en el mérito de quién tiene la razón o no, pero lo que buscamos es la paz en este momento”, expresó el presidente, quien insistió que la prioridad es seguir retirando ciudadanos brasileños y suramericanos del territorio ucraniano.



Sobre el impacto que la guerra en Ucrania puede tener en los precios de los combustibles en el Brasil, Bolsonaro aseveró que el conflicto afecta a todos los países en ese sentido.