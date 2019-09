Bolsonaro fue operado con éxito y será dado de alta en cinco días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jair Bolsonaro (64) fue operado exitosamente ayer domingo para corregir una hernia abdominal, la cuarta intervención a la que se somete desde que fue apuñalado en esa área hace un año. La operación, realizada en el hospital Vila Nova Star de San Pablo, se inició a las 07:35 y duró unas cinco horas, un par más de lo previsto.

“La cirugía fue larga, removió bastante el intestino, que estaba fuertemente adherido a la pared abdominal”, explicó el cirujano Antonio Luiz Macedo, quien sin embargo afirmó que no hubo ninguna complicación ni sangrado y tampoco debieron aplicarse costuras intestinales “delicadas”, como en procedimientos anteriores.



Los médicos le implantaron una malla de polipropileno para reforzar el tejido muscular, detalló.



“Quedó bien hecho, estamos tranquilos. Normalmente una (operación de) hernia no demora tanto tiempo. Pero no contábamos con que se había adherido todo nuevamente”, explicó el especialista, que acompaña la evolución del presidente desde el día en que fue apuñalado.



Según Macedo, las estadísticas médicas muestran que 10% de los pacientes que pasan por una laparotomía (cirugía de apertura de la cavidad abdominal) desarrollan luego una hernia, por el debilitamiento de los tejidos internos.



Las chances de que desarrolle una nueva hernia existen, pero son muy bajas, añadió.

Bolsonaro se recupera en una habitación normal y su cuadro clínico es “estable”, según el boletín médico.



Lo acompañan en el hospital su esposa, Michelle Bolsonaro, así como sus hijos Flavio, Carlos y Eduardo.



El presidente brasileño publicó su primer comentario en las redes sociales a las 17.40 hora local, exactamente cinco horas después del fin de la intervención quirúrgica.



“Otra cirugía más. Esta vez fueron cinco horas, pero estamos bien. ¡Gracias a todos por el apoyo y las oraciones! Gracias, Dios, por mi vida! Pronto estaré de vuelta en la cancha. ¡Iujuuu!”, tuiteó.



Poco después, Flavio Bolsonaro publicó en la misma red social una foto en la que aparece de pie junto a la cama reclinable de su padre, que está cubierto hasta el cuello con sábanas blancas y una manta clara. Ambos posan sonriendo y levantando el dedo pulgar en señal de aprobación.



“¡El tipo es fuerte!”, tuiteó el primogénito. “Estará de vuelta en breve”, agregó.



“Ya en la habitación, dispuesto y de buen humor. Gracias a Dios. Gracias al equipo médico y a todos por las oraciones”, afirmó Flavio Bolsonaro en su mensaje.



Se espera que el mandatario reciba el alta médica al cabo de cinco días, y podrá viajar en avión después de una semana, estimó Macedo, aunque el médico afirmó que esta previsión debe ser confirmada con el paso de los días.



El vicepresidente Hamilton Mourao asumió ayer domingo la presidencia interinamente y permanecerá en el cargo por lo menos hasta el jueves.



Tras ser apuñalado el 6 de septiembre de 2018, Bolsonaro pasó varios meses -incluso acudió a su investidura- con una bolsa de colostomía, que le retiraron a fines de enero.



El presidente fue atacado durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais. El agresor, identificado como un exmilitante del partido de izquierda PSOL de 41 años, fue diagnosticado con trastorno delirante -un tipo de psicosis- y declarado inimputable por la justicia.



Adélio Bispo de Oliveira está recluido en la unidad psiquiátrica de una cárcel de máxima seguridad.