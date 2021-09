Bolsonaro llegó a Brasil y le pidieron que se aísle luego de que ministro diera positivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades sanitarias brasileñas recomendaron este miércoles que el presidente Jair Bolsonaro y la comitiva que lo acompañó a la ONU cumplan una cuarentena luego de que el ministro de Salud Marcelo Queiroga, diera positivo durante el viaje que realizaron a Nueva York, Estados Unidos.

En una nota remitida a la Presidencia, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) transmitió la "recomendación" en vigor para esos casos, que implica una cuarentena de 14 días para todos los miembros de la comitiva, por haber estado en contacto con el ministro Marcelo Queiroga.

El titular de Salud, que ya se había aplicado las dos dosis de la vacuna, llegó a Nueva York el domingo en el avión que trasladó a Bolsonaro y a otros 18 miembros de la comitiva, y permanecerá los próximos 14 días recluido en un hotel de esa ciudad tras haber dado positivo poco antes del regreso a Brasil, la noche de este lunes.



Mientras estuvo en Nueva York, Queiroga participó en numerosas actividades oficiales y estuvo con el mandatario en una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, y en encuentros con otras personalidades globales, como la expresidenta chilena Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.



Asimismo, Queiroga circuló por el recinto de Naciones Unidas y por las calles de Nueva York, en las que incluso fue visto junto a Bolsonaro y parte de la delegación brasileña comiendo pizza en una vererda, debido a que el mandatario no podía ingresar a restaurantes por no estar vacunado contra el coronavirus.



En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Bolsonaro expuso su negacionismo frente a la pandemia, se opuso al "pasaporte sanitario" y hasta defendió el uso de remedios aún no aprobados contra el COVID-19, lo cual es objeto de investigación en Brasil por la sospecha de que pudo haber agravado la situación del país.



Brasil es uno de los países más afectados del mundo, junto con Estados Unidos y la India, y ya supera los 591.000 muertos y los 21,2 millones de casos.



La delegación que encabezó Bolsonaro incluyó seis de sus 23 ministros, para los que Anvisa también ha recomendado la cuarentena preventiva.



Son los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos França; Justicia, Anderson Torres; Medio Ambiente, Joaquim Leite; Turismo, Gilson Machado; Seguridad Institucional, Augusto Heleno; y Secretaría General, Luiz Eduardo Ramos, así como el presidente del banco público Caixa Económica Federal, Pedro Guimaraes.



Asimismo, la recomendación de cuarentena se extiende a la primera dama, Michelle Bolsonaro, y al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los cinco hijos del gobernante y que también integró la comitiva que viajó a Nueva York.