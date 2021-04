Bolsonaro le promete a Biden acabar con la deforestación ilegal para 2030

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió ayer jueves en una carta dirigida a su par estadounidense, Joe Biden, a acabar con la deforestación ilegal para 2030.

Bolsonaro sostuvo que ese objetivo requerirá “recursos voluminosos” y pidió “todo el apoyo posible” de la comunidad internacional, gobiernos, empresas y sociedad civil.



“Queremos reafirmar, en un inequívoco apoyo a los esfuerzos emprendidos por su excelencia, nuestro compromiso en eliminar la deforestación ilegal en Brasil para 2030”, dice la carta de siete páginas que la Presidencia brasileña difundió ayer jueves, previo a la cumbre de Jefes de Estado sobre cambio climático en Washington el 22 de abril.



Brasil se comprometió a dicha meta al suscribir en 2015 al Acuerdo de París, el tratado internacional sobre cambio climático que busca limitar el calentamiento global a 2° Celsius por encima de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para bajarlo a 1,5°C.



Pero la llegada de Bolsonaro al poder en 2019 ha puesto en duda estos objetivos, dadas sus posiciones favorables a la explotación minera y agrícola de reservas naturales y tierras indígenas.



Bolsonaro llegó inclusive a protagonizar duros enfrentamientos con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el propio Biden, que han criticado el aumento de la deforestación bajo su mandato.



“Es con ese espíritu que participaré de la Cumbre de Líderes: el de reafirmar la disposición de mi país y mi propia disposición de trabajar de la mano de la comunidad internacional en pro de la protección ambiental y del desarrollo sostenible de la Amazonia”, afirma Bolsonaro, en un aparente cambio de tono.



El presidente brasileño reconoce en la misiva el aumento de las tasas de deforestación desde 2012, y anuncia la posibilidad de anticipar de 2060 a 2050 el objetivo de alcanzar la neutralidad climática, que implica la total compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.



Tanto para este objetivo, como para acabar con la deforestación ilegal, subraya la necesidad de obtener “recursos significativos”.



“Brasil merece ser justamente remunerado por los servicios ambientales que sus ciudadanos han brindado al planeta”, añade la carta, que también ratifica los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero según el Acuerdo de París.



Durante su campaña electoral, Biden prometió reunir 20.000 millones de dólares entre varios países para que Brasil dejara de deforestar y advirtió sobre “consecuencias económicas significativas” si no lo hacía. Bolsonaro replicó entonces: “Nuestra soberanía no es negociable”.



Bolsonaro, aliado ideológicamente con el expresidente Donald Trump, fue el último líder del G20 en reconocer la victoria de Biden.



La deforestación en la Amazonia brasileña aumentó en 2019 después de que Bolsonaro asumió el cargo y alcanzó un máximo de 12 años en 2020, cuando un área 14 veces del tamaño de la ciudad de Nueva York fue destruida, según datos del gobierno.



“Esperamos ver un compromiso muy claro para poner fin a la deforestación ilegal, pasos tangibles para aumentar la vigilancia eficaz de la deforestación ilegal y una señal política de que la deforestación ilegal y la invasión no serán toleradas”, dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.