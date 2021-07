Bolsonaro fue internado en un hospital tras varios días con una crisis de hipo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue internado este miércoles en el Hospital de las Fuerzas Armadas (HFA). En un comunicado, el Palacio do Planalto informó que el mandatario, bajo la guía de su equipo médico, fue ingresado en el HFA para realizarse pruebas para investigar la causa de una crisis de hipo.



"Por consejo médico, el presidente estará en observación por un período de 24 a 48 horas, no necesariamente en el hospital. Está emocionado y está bien", dice la nota.

El medio Folha de San Pablo indicó que el mandatario se había quejado en la noche de ayer frente a sus seguidores en la puerta del Palacio de la Alvorada, por llevar 11 días con una crisis de hipo. Este malestar ya lo había comentado durante una entrevista que tuvo la semana pasada.

"Pido disculpas a todos los que me escuchan, porque llevo cinco días con hipo. Me operaron de implantes dentales el sábado, me ha pasado en el pasado, quizás por los medicamentos que tomé. Tengo hipo las 24 horas del día ”, dijo Bolsonaro a radio Guaíba, en Rio Grande do Sul, recogió el medio.



Aconsejado por el presentador de que los sustos son una buena solución para sacar el hipo, el presidente dijo: "Por ahora, no tengo miedo de nada de lo que suceda en el gobierno".



Por otra parte, una fuente familiarizada con la información indicó a la agencia Reuters que se decidió la internación luego de que Bolsonado comenzara a sentir dolores abdominales durante las primeras horas de este miércoles.



Además, el mandatario ya había adelantado que tendría que someterse a una nueva cirugía para corregir una hernia, producto de la puñalada que recibió en el abdomen en 2018, durante su campaña.