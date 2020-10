Bolsonaro habla del virus con ciudadana: “Si se contagia un día, no se preocupe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brasil llegó ayer sábado a 150.198 fallecidos por el COVID-19, en momentos que la pandemia se desacelera lentamente. Con 212 millones de habitantes, acumula 5.082.637 contagios, indicó el ministerio de Salud. Es el segundo país con más óbitos después de Estados Unidos, que contabiliza más de 213.000 víctimas del virus, y es el tercero en número de casos tras India.

Brasil vio subir los números hasta estancarse en un promedio de 1.000 muertes diarias durante casi dos meses. Esa marca cedió con una caída en los fallecimientos a un promedio de 630 en este mes.

El presidente Jair Bolsonaro, hizo, ayer sábado, un paseo en moto en el balneario de Guarujá (estado Sao Paulo) y se tomó fotografías con vario seguidores, sin usar mascarilla. “Si se contagia un día, no se preocupe (...) Yo tengo 65 años y no sentí nada, ni una gripecita. Cero, cero. Nada”, dijo el mandatario a una seguidora en una transmisión de Facebook en vivo desde Guarujá.



Bolsonaro instó a la mujer a sacarse la mascarilla para iniciar la conversación y ella aclaró que se la sacaba porque quería, no porque se lo pedía el presidente: “No tuve ni voy a tener COVID”, sostuvo.