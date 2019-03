Polémica por video de contenido sensible que difundió Bolsonaro para criticar el Carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Brasil , Jair Bolsonaro , generó anoche una fuerte polémica en las redes sociales al divulgar, a través de su cuenta oficial de Twitter, un video obsceno grabado durante los festejos del Carnaval , en el que se ve a un hombre orinar sobre otro mientras este baila a la vista de quienes participaban de una comparsa callejera en San Pablo.

"No me siento cómodo en mostrarlo, pero tenemos que exponer la verdad para que la población tenga conocimiento y siempre tome sus prioridades. Esto es lo que se han vuelto muchas comparsas callejeras en el Carnaval brasileño. Comente y saquen sus conclusiones", escribió el mandatario en la cuenta que utiliza tanto para declaraciones personales como para informar sobre noticias de su gobierno.



La publicación, que al principio no tenía una advertencia sobre "contenido sensible", se viralizó de inmediato y generó una avalancha de cuestionamientos y denuncias. Incluso, algunas personas que han declarado ser seguidores de Bolsonaro, lamentaron la iniciativa del presidente. Otros de sus seguidores, en cambio, aprovecharon para apoyar al mandatario en su crítica al Carnaval.



"El tipo usa Twitter para hablar con jóvenes que votan por él y postea un video de estos. YA LO DENUNCIE. Twitter Brasil, bloquen cuanto antes la cuenta de este incapacitado!", escribió un usuario.



"Veo este tipo de cosas y me pregunto: hasta cuándo el Estado va a tener miedo en hacer cumplir las leyes? Era cuestión de esposarlos y llevarlos presos. Listo! Esa gente no tiene límites. Es por eso que elegimos a Bolsonaro, para acabar con crímenes como esos", señaló otro.



En medio de los comentarios a favor y en contra del presidente por difundir el video y de las opiniones sobre el contenido de las imágenes en sí, mucha otra gente defendió al Carnaval. "Ese video no representa para nada la alegría que fue el Carnaval callejero en Brasil", subrayaron varios.



El video fue grabado el lunes, durante la comparsa BloCu, uno de los 516 "blocos de rua" que se realizaron en San Pablo. Según personas que participaron del cortejo por el centro de la ciudad, la escena ocurrió sobre una parada de taxis, fue un momento aislado en el recorrido de la comparsa y causó mucho rechazo entre los presentes.



La prensa se hizo eco del escándalo en las redes sociales y los diarios más importantes del país cuestionaron la conducta del jefe de Estado al divulgar el video indecente. "la Ley 1079 de la Constitución Federal, que dispone sobre los crímenes de responsabilidad, incluye entre los crímenes de probidad en la administración 'proceder de modo incompatible con la dignidad, la honra y el decoro del cargo'", recordó el periódico Folha de S. Paulo.



Como suele suceder en Carnaval, tanto en los "blocos de rua" de las grandes ciudades así como en los desfiles de las tradicionales 'escolas de samba' de Río de Janeiro, los brasileños aprovecharon las celebraciones de este año para expresar sus ideas políticas de forma irreverente, a través de disfraces alegóricos o carteles. Esta vez, la figura de Bolsonaro fue muy utilizada por opositores para criticar al nuevo gobierno de ultraderecha, que lleva tan solo dos meses en el poder y ha prometido instalar una agenda de valores sociales conservadores.

El propio Bolsonaro usó sus redes sociales más temprano para atacar a los cantantes Caetano Veloso y Daniela Mercury, quienes hace pocas semanas habían lanzado la canción que grabaron juntos "Prohibido el Carnaval", alusiva a la nueva administración en el Palacio del Planalto. Los acusó de utilizar la legislación de incentivo fiscal a la cultura -conocida como Ley Rouanet- para lucrar indebidamente y buscar propagar una ideología de izquierda.



"La Ley Rouanet fue usada para cooptar parte de los artistas 'famosos' en un proyecto de poder. En mi gobierno, su utilidad será para artistas en el inicio de su carrera", apuntó Bolsonaro. "Tan importante como la economía es rescatar nuestra cultura, que fue destruida tras décadas de gobiernos con sesgo socialista. Buscaremos el país de la ley y el orden", añadió el presidente.