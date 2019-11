Bolsonaro dijo que Honda, MWM y L'Oréal se irán de Argentina y se instalarán en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, anunció este miércoles que tres empresas multinacionales cerrarán sus fábricas en Argentina para instalarse en Brasil.

En medio de la creciente tensión entre las autoridades brasileñas y el presidente electo Alberto Fernández, Bolsonaro usó su cuenta de Twitter para destacar la confianza de los inversores extranjeros en Brasil.

MWM, fábrica de motores americanos, A Honda, gigante de automóveis e a L’Óreal, anunciaram o fechamento de suas fábricas na Argentina e instalação no Brasil. A nova confiabilidade do investidor vem para gerar mais empregos e maior giro econômico em nosso país. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 6, 2019

"MWM, fábrica de motores americanos; Honda, gigante de automóviles; y L'Oréal anunciaron el cierre de sus fábricas en Argentina y la instalación en Brasil", escribió el mandatario.



"La nueva confianza del inversor viene a generar más empleos y un mayor giro económico en nuestro país", sostuvo Bolsonaro.



Mientras las fábricas MWM y Honda anunciaron en los últimos meses que dejarán de producir en Argentina, por distintos motivos, la empresa de cosméticos L'Oreal no hizo públicas esas intenciones.

Tensión.

Tras la victoria de Fernández en las elecciones presidenciales, Bolsonaro dijo que los argentinos "eligieron mal" y aseguró que no pensaba felicitar al presidente electo de la Argentina, principal socio comercial de Brasil. "Nos preparamos para lo peor", afirmó.



Por su parte, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó que "las fuerzas del mal" festejaron la victoria del kirchnerismo. Y advirtió que vislumbraba en Argentina un modelo de "cierre comercial, modelo económico retrógrado y apoyo a las dictaduras".



Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara a Fernández para felicitarlo por su triunfo, Bolsonaro dijo que no le deseaba el mal a Argentina.



Sin embargo, pocas horas después, confirmó que no participará de la asunción del presidente electo, el 10 del mes próximo. Y enviará a Buenos Aires a su vicepresidente, Hamilton Mourao.