Bolsonaro dijo que aceptará la ayuda del G7 solo si Macron se retracta de sus dichos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo este martes que solo aceptaría recibir los US$ 20 millones de ayuda de urgencia para el Amazonia de los países del G7 si su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, da marcha atrás en su declaración sobre que Bolsonario es un "mentiroso"

"En primer lugar, el Sr. Macron tiene que eliminar los insultos que me hace. Me llamó mentiroso. Entonces, de la información que tenía, nuestra soberanía está abierta en la Amazonía. Para hablar o aceptar cualquier cosa con las mejores intenciones posibles con Francia, tendrá que retirar esas palabras ", dijo Bolsonaro según informó el medio brasileño O Globo.

Estas declaraciones de Bolsonaro se dan luego de una polémica protagonizada entre el presidente de Brasil y el de Francia. El domingo, un seguidor del mandatario brasileño publicó un meme que se burlaba de la primera dama de Francia, Brigitte Macron (quien aparecía en una foto desventajosa), al compararla con la primera dama brasileña, Michele Bolsonaro, radiante el día de la investidura de su marido.



"¿Ahora entienden por qué Macron ataca a Bolsonaro?", se lee a un lado de las fotos de las dos parejas presidenciales.



Bolsonaro respondió: "No humilles al hombre, ja ja", en referencia a Macron.

RELACIONADAS Crece la polémica entre Macron y Bolsonaro By Alejandro Mendieta Crece la polémica entre Macron y Bolsonaro Crece la polémica entre Macron y Bolsonaro Así se ven varias zonas de la Amazonia por incendios; G7 enviará aviones hidrantes By Irene Nuñez Así se ven varias zonas de la Amazonia por incendios; G7 enviará aviones hidrantes Así se ven varias zonas de la Amazonia por incendios; G7 enviará aviones hidrantes Bolsonaro se burló de la esposa de Macron y esto es lo que le contestó el francés By Ángel Asteggiante Bolsonaro se burló de la esposa de Macron y esto es lo que le contestó el francés Bolsonaro se burló de la esposa de Macron y esto es lo que le contestó el francés

Macron criticó las burlas de su homólogo brasileño hacia su esposa y consideró que los brasileños "se avergüenzan" del comportamiento de su jefe de Estado.



Este martes Bolsonaro dijo que no había ofendido a Brigitte Macron al respaldar el comentario en su página de Facebook. El mandatario brasileño indicó que le dijo a un seguidor suyo que no "hablara de tonterías" y enfatizó que no se mete en "asuntos personales"

"No puse esa foto. Alguien puso la foto allí y le dije que no hablara tonterías. No quiero tomarlo de esa manera. Pregunta personal, familia, no me importa. Respeto al hombre por no entrar en esta área ”, dijo Bolsonaro, a las afueras del Palacio del Amanecer según consignó O Globo.



Consultado sobre el contenido de su comentario Bolsonaro dijo que si seguían insistiendo en preguntarle sobre eso cerraría la entrevista



Por su parte Macron criticó este martes las "torpezas de algunos dirigentes", en referencia a la tensión de los últimos días con Bolsonaro, a cuenta de los incendios en la Amazonía.



Macron, que pronunció un discurso ante los embajadores franceses reunidos en París para preparar el nuevo curso, se felicitó de la "movilización extremadamente rápida" del G7 para acudir en ayuda de los países de la Amazonía, que afrontan una ola de incendios particularmente destructora.



El G7 decidió ayer desbloquear una ayuda de urgencia de US$ 22 millones para la Amazonia, principalmente destinados al envío de aviones bombarderos de agua que luchen contra los incendios, indicaron el Macron y su homólogo chileno Sebastián Piñera.

Explicó que la iniciativa, que presentó junto a Piñera "responde a una necesidad de urgencia con la movilización de medios" contra el fuego y, sobre todo de fondos para la reforestación.



"Sobre esa cuestión, he notado las inquietudes, sin duda las torpezas, de algunos dirigentes que consideran que en el fondo la soberanía es agresividad", señaló sin nombrar a nadie.



Una alusión apenas velada a Bolsonaro, cuyo Gobierno ha rechazado esa iniciativa en nombre de su soberanía.



El presidente francés dijo que el suyo es un país soberano, pero cuando hay un acontecimiento "aceptamos la solidaridad internacional".