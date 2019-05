Bolsonaro desiste de recibir un premio ante campaña hostil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desistió de su viaje programado para mediados de mes a Nueva York, donde iba a ser homenajeado como “Persona del año 2019” por la cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos, después de una intensa campaña de rechazo, informó su vocero.

La gala estaba prevista para el 14 de mayo y originalmente iba a ser realizada en el Museo de Historia Natural de Estados Unidos, pero la institución anunció en abril que no podría recibir el evento argumentando que no era “el lugar ideal” para tal homenaje.



El acto fue después confirmado en el hotel Marriot Marquis en Times Square. Sin embargo, manifestantes de diversos grupos progresistas han protestado reiteradamente frente al edificio que iba a acoger el homenaje.



Voces brasileñas y estadounidenses se han unido a la crítica en las redes sociales, entre ellas la que hizo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio (Partido Demócrata).



“Es peligroso no sólo por su evidente racismo y homofobia, sino porque desafortunadamente es la persona con mayor poder de impacto sobre lo que pasa en la Amazonía en el futuro”, sostuvo De Blasio.



A través del comunicado difundido el viernes por su vocero, el presidente Bolsonaro agradeció el homenaje pero, tras consultas “con varios sectores del gobierno”, desistió de ir al evento por considerar que tiene un componente de “ideologización”.



“En vista de la resistencia y de los ataques deliberados del Alcalde de Nueva York y de la presión de grupos e intereses sobre las instituciones que organizan, patrocinan y acogen en sus instalaciones el evento anualmente, quedó caracterizada la ideologización de la actividad”, dice el texto.



La agenda en Miami también fue cancelada.



Cada año, la cámara escoge a dos personalidades, una brasileña y otra estadounidense, y las premia en su cena de gala para más de mil personas, con entradas a un precio individual de 30.000 dólares que ya están agotadas.



En medio de la polémica, esta semana varios patrocinadores, como la aerolínea Delta, el diario británico Financial Times y la consultora Bain & Company retiraron su auspicio al evento.



Activistas lanzaron la petición #CancelBolsonaro para que el Marriott Marquis también anule la gala. Impulsada por el senador estatal de Nueva York Brad Hoylman, que es homosexual, ya ha recogido más de 53.000 firmas.



Consultado sobre la polémica, un vocero del Marriott, Jeff Flaherty, precisó que la cadena de hoteles fue creada en base a los ideales de respeto, diversidad e inclusión.



Bolsonaro fue elegido presidente con más del 55% de los votos.

Advierte.

Ahora, parece decidido a entrar nuevamente en campaña electoral, pero ahora en Argentina, al manifestar en dos ocasiones en la última semana su temor de que la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) gane las elecciones presidenciales de octubre. La primera fue el jueves, durante su trasmisión en vivo semanal por sus redes sociales, en la que dijo que pide “a Dios” que Cristina Fernández no regrese al poder, pues la “querida Argentina se convertirá en una Venezuela”. También dijo esperar que los argentinos sean conscientes de ello y que, si están descontentos con Macri, tengan “paciencia” y “luchen para mejorar”, pero optando en las urnas por “alguien de su línea”.



Más simbólico pareció un mensaje similar que dirigió durante un acto celebrado en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería en Brasilia, en homenaje a los graduados de la escuela diplomática y al que asistieron embajadores y representantes de decenas de países.



“Además de Venezuela, la preocupación de todos nosotros debe ser también Argentina y por quién puede volver a gobernar ese país”, dijo Bolsonaro en clara referencia a Fernández. “No queremos otra Venezuela al sur del continente”.