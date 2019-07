Bolsonaro: Decir que en Brasil hay ciudadanos "que pasan hambre" es "una gran mentira"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que decir que hay ciudadanos en su país que "pasan hambre" es "una gran mentira" propagada con intenciones "populistas".

Brasil "es un país rico para prácticamente cualquier tipo de cultivo. Decir que se pasa hambre en una gran mentira. No, no se pasa [hambre]. Uno no ve gente pobre en las calles con un físico esquelético como en otros países", dijo Bolsonaro en un desayuno con corresponsales extranjeros en Brasilia.

"Decir que se pasa hambre en Brasil es un discurso populista para tratar de ganar simpatía popular, nada más que eso", agregó.

Por otro lado Bolsonaro dijo que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, ayude a "resolver la cuestión de Venezuela" y reconoció su "profundo respeto" por el mandatario ruso.

"Tengo un profundo respeto por Putin. Tuve ahora un rápido encuentro con él en Osaka (en la cumbre del G-20) y me dejó muy buena impresión. Creo que fue recíproca", dijo Bolsonaro, en un encuentro con los corresponsales extranjeros celebrado en el Palacio presidencial de Planalto en Brasilia.

"Brasil está de brazos abiertos para acuerdos económicos. No nos guiamos por la ideología, como en el pasado", agregó.



"Espero además que Rusia nos ayude a resolver la cuestión de Venezuela", agregó el mandatario brasileño, sin profundizar más en su comentario.

Venezuela atraviesa una grave crisis económica, social e institucional dividido entre los partidarios del actual presidente, Nicolás Maduro, apoyado por Rusia, y los defensores del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por Estados Unidos, Brasil y otras democracias occidentales.

El mandatario brasileño también cuestionó los datos sobre el aumento de la deforestación en la Amazonía y dijo sospechar que el jefe del organismo oficial encargado de recogerlos está "al servicio de alguna ONG".

"Con toda la devastación que ustedes nos acusan de estar haciendo y de haber hecho en el pasado, la Amazonía ya se hubiese extinguido", dijo Bolsonaro en un encuentro con corresponsales extranjeros en Brasilia.

"Eso sucede con muchas divulgaciones, como la de ahora (...), incluso ya mandé a ver quién está al frente del INPE [Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales], para que venga a explicar en Brasilia esos datos que entregó a la prensa", agregó.



"Nuestra sensación es que eso no coincide con la verdad. Hasta parece que [el presidente del INPE] está al servicio de alguna ONG", agregó.



El organismo presidido por Ricardo Magnus Osório Galvao, solicitado por la AFP, rebatió esas acusaciones, destacando la "transparencia de sus datos" y la "consistencia de su metodología".