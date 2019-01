Bolsonaro en Davos: "La izquierda no prevalecerá"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jair Bolsonaro tuvo ayer martes su gran debut en una tribunal internacional. Lo hizo en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde presentó su visión de un Brasil desarrollado, buscó amigarse con los militantes contra el cambio climático, y anunció que la izquierda "no prevalecerá" en América Latina.

"El medio ambiente tiene que estar casado con el desarrollo", afirmó.

Bolsonaro recalcó que la agricultura solo ocupa el 9% del territorio brasileño y el sector agropecuario un 20%. "Hoy el 30% de Brasil son bosques. Somos un ejemplo para el mundo, lo que podamos perfeccionar lo perfeccionaremos", aseguró.

Luego enumeró la lista de reformas previstas, como abrir su país al comercio internacional, e hizo especial hincapié en la lucha contra la corrupción, unas de sus promesas de campaña, y contra lo que llamó el "sesgo ideológico".

"No queremos una América bolivariana como hace poco existía en Brasil (...) La izquierda no prevalecerá en esta región, lo que es muy bueno en mi opinión no solo para América del Sur sino también para el mundo", dijo.

"Gozamos de la credibilidad para hacer las reformas que necesitamos y que el mundo espera de nosotros", aseguró.

Se trata de la primera salida al extranjero de Bolsonaro, que asumió el 1 de enero y este año se convirtió en uno de los protagonistas del foro anual de Davos en ausencia de grandes líderes como Donald Trump, Theresa May o Emmanuel Macron, inmersos en sus propias crisis internas.

El lunes el Fondo Monetario Internacional dio un espaldarazo a la economía brasileña en sus nuevas previsiones. Según el FMI, Brasil está en la senda de la recuperación después de la recesión de 2015 y 2016, y auguró un crecimiento revisado al alza de 0,1 puntos porcentuales, hasta el 2,5% en 2019.

Las reformas.

Además del ministro de Economía Paulo Guedes, acompañan a Bolsonaro en Davos el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo y el ministro de Justicia, el exjuez anticorrupción Sergio Moro, así como su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro.

En su discurso de ayer Bolsonaro presentó además las reformas económicas que planea emprender su gobierno, entre las que figuran la reducción del Estado y la rebaja de las cargas fiscales para los empresarios, además de un sistema jubilatario mixto.

"Facilitaremos la vida de quienes quieran producir, invertir y generar empleo", declaró y aseguró que en esto se aplicará "sin ningún tipo de sesgo ideológico".

Bolsonaro aseguró que en su gobierno se respetarán los contratos, se privatizarán empresas estatales, se equilibrarán las cuentas públicas y habrá una mayor apertura al comercio internacional.

Anunció que Brasil se convertirá en un defensor activo del rol de la Organización Mundial del Comercio —cuyo director general, Roberto Azevedo, es brasileño— para que se reduzcan las prácticas comerciales desleales entre los países.

"Estoy convencido de que al final de mi mandato estaremos situados entre los cincuenta mejores países para hacer negocios", manifestó.

Bolsonaro no siempre fue un adepto del liberalismo, al contrario, era conocido por sus posiciones a favor de una economía con intervención estatal.

"No está claro si las ideas liberales de Guedes son compatibles con el nacionalismo de los exmilitares que integran el gabinete de Bolsonaro", apunta Bruno Binetti, un experto del gabinete Inter-American Dialogue.

La región.

La situación regional también estará en la agenda de Bolsonaro en el foro, donde tiene una cena prevista con sus homólogos de Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica. Y en particular la situación en Venezuela, que tendrá un seminario específico en Davos, en el que Bolsonaro podría participar. (Ver página B1).

Bolsonaro sostuvo que ha estado en contacto con los presidentes de Argentina, Chile y Paraguay, con quienes comparte la visión de una Suramérica "fuerte".

Klaus Schwab, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, anunció que el próximo año la cumbre de esta organización en América Latina tendrá lugar en Brasil.

Por otro lado, Bolsonaro enfatizó que su gobierno defenderá los valores en los que cree, empezando por "la familia", así como "el derecho a la vida y a la propiedad privada".

Críticos.

El nuevo presidente brasileño anunció asimismo: "Se invertirá mucho en seguridad, para que vengan a visitarnos con sus familias, porque somos uno de los países con mayores bellezas naturales, pero no estamos ni entre los cuarenta destinos turísticos más visitados del mundo".

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, declaró a EFE que considera irónica la promesa de Bolsonaro de que hará de Brasil un país más seguro "cuando una de las primeras medidas que tomó como presidente fue aflojar el control sobre la posesión de armas". Ello a pesar de que Brasil es uno de los países con la mayor tasa de violencia con uso de armas de fuego en el mundo, recordó.

"Si Bolsonaro quiere que el mundo lo tome en serio con respecto a hacer de Brasil un lugar seguro y hospitalario, debe empezar haciendo que los asesinos de Marielle Franco sean juzgados", dijo Naidoo. Franco era una política defensora de los derechos humanos, negra y lesbiana, que fue asesinada.

Mike Pompeo: "Tiempos de alteraciones"

El secretario de Estado Mike Pompeo elogió ayer una ola de "alteraciones" políticas en el mundo, entre las que destacó la llegada de Donald Trump a la presidencia y el triunfo del Brexit, pero también la elección de Emmanuel Macron en Francia, del antisistema Movimiento Cinco Estrellas en Italia y de Jair Bolsonaro en Brasil. Pompeo renovó las críticas de Trump a las instituciones internacionales y reiteró sus llamados a tener "fronteras fuertes" para proteger la soberanía nacional.

"Corren nuevos vientos a través del mundo", dijo Pompeo en el Foro Económico Mundial de Davos al hablar a través de un video debido al recorte de viajes por el shutdown. "Yo diría que esta alteración es un acontecimiento positivo", dijo. Pompeo señaló que en años recientes "los votantes dejaron de lado a políticos y alianzas políticas que pensaron que no representaban sus intereses".