Bolsonaro comió pizza en una vereda de NY y eludió reglamento que exige vacunación en restaurantes

El presidente Jair Bolsonaro salió de su hotel en Nueva York este domingo por la noche con parte de la delegación que lo acompañaba en el viaje oficial para comer en una pizzería cercana, según algunos de los que lo acompañaron en la "cena".

En conversación informal con periodistas en el lobby del hotel donde se hospeda la delegación brasileña para participar en la Asamblea General de la ONU, algunos de los ministros que acompañan a Bolsonaro en el viaje oficial, como el canciller Carlos Alberto França, y el ministro de Medio Ambiente Joaquim Álvaro Pereira Leite, dijeron que habían acompañado al presidente a una pizzería a 500 metros, que recorrieron a pie.



Los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, también habrían acompañado al presidente; el Gabinete de Seguridad Institucional del Presidente, Augusto Heleno; la Secretaría General de la Presidencia, Luiz Eduardo Ramos; y el presidente de Caixa, Pedro Guimarães, entre otros. El ministro de Turismo, Gilson Machado Neto, publicó una foto con parte del grupo frente a la pizzería en su perfil de Instagram. Los asesores presuntamente llevaron pizzas a algunos de los miembros de la delegación que permanecieron en el hotel.



A su vez, un pequeño grupo de manifestantes esperaba a la delegación presidencial en frente del Hotel InterContinental New York Barclay, en el que se hospedaban, cuando informaron, poco antes de las 19:00, que el presidente ya se encontraba en su habitación.

Sosteniendo pancartas en portugués en inglés con las palabras "Stop Bolsonaro", "No eres bienvenido aquí", "Fuera de Bolsonaro, fuera del ejército", "Brasil, tierra indígena", las diez personas, en su mayoría brasileños, también llevaban un Micrófono para gritar consignas contra el representante.



La activista Natália de Campos, quien vive en Estados Unidos desde hace veinte años y es parte del Comité Defender la Democracia en Brasil, dijo que la intención es alertar al mundo sobre temas que están siendo atacados por el gobierno brasileño, como los derechos humanos, derechos indígenas, negros y laborales.



También recordó el hecho de que Bolsonaro no había sido vacunado contra el COVID-19.



Es absurdo que no esté vacunado, participando en reuniones en lugares cerrados, amenazando la seguridad de empleados, diplomáticos, delegaciones, sin importar las directivas de la ciudad y otras organizaciones que forman parte del evento.

La primera agenda de Bolsonaro será este lunes, cuando el presidente mantenga una reunión bilateral con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Posteriormente, participará en una recepción ofrecida por el embajador de Brasil en la ONU.



El martes, Bolsonaro pronunciará el discurso de apertura de la 76ª Asamblea General, tradicionalmente pronunciada por Brasil desde 1955. El viernes, el presidente dijo a sus simpatizantes que pretende presentar en su discurso la " realidad de lo que es nuestro Brasil " y las "verdades prometidas". "en su viaje a Estados Unidos. Las reuniones con el presidente polaco y el secretario general de la ONU están previstas antes del discurso.

El tema oficial de la reunión de la ONU es: "Construir resiliencia a través de la esperanza: recuperarse del COVID-19, reconstruir la sostenibilidad, responder a las necesidades del planeta, respetar los derechos de las personas y revitalizar las Naciones Unidas".



Durante una transmisión en sus redes sociales el jueves, el mandatario anticipó que abordará en su discurso el tema del cronograma para la demarcación de tierras indígenas . El asunto se encuentra en discusión en el Tribunal Supremo Federal (STF), que el pasado miércoles interrumpió la sentencia del asunto tras una solicitud de revisión por parte del ministro Alexandre de Moraes.