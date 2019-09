Bolsonaro coincide con Trump y choca con la Unión Europea

Jair Bolsonaro volvió a mostrar su disgusto con Europa por la gestión de los incendios que siguen avanzando en la Amazonía, mientras que su canciller afirmó que su país está en “sintonía” con Estados Unidos, tras ser recibido en la Casa Blanca.

“Europa, toda junta, no tiene nada para enseñarnos sobre preservación del medio ambiente”, dijo Bolsonaro a periodistas, el viernes en Brasilia.



El mandatario acusó recientemente a Alemania y Francia de intentar “comprar” la soberanía de Brasil, y exigió que el presidente francés, Emmanuel Macron, se retracte de las declaraciones en las que evocó la posible internacionalización de la Amazonía como condición para aceptar los 20 millones de dólares ofrecidos por el G7 de potencias occidentales para la extinción de los incendios.

Pese a la polémica sobre si recibirá o no esa ayuda, Chile anunció que enviará cuatro aviones cisterna a la región y que esa ayuda será financiada con los fondos ofrecidos por el G7.



El mandatario chileno, Sebastián Piñera, se alzó como coordinador de la ayuda del G7 tras asistir como invitado a la última cumbre del bloque en Francia. A su regreso, el pasado miércoles, hizo una escala en Brasilia para reunirse con Bolsonaro.

El presidente brasileño informó por Twitter, el viernes, que mantuvo “una conversación bastante productiva” con la canciller de Alemania, Angela Merkel, en la que la canciller le “reafirmó la soberanía brasileña” en su región amazónica.

Asimismo, indicó que Merkel le informó que un satélite del sistema Copernicus identificó que el área quemada entre enero y agosto es menor a la registrada en el período de 2018. Bolsonaro considera que eso “demuestra el compromiso de nuestro gobierno con el tema ambiental”.



Un comunicado de la Presidencia de Brasil señaló que Bolsonaro había dado a Merkel información actualizada de las medidas que ha tomado y aplica para combatir los incendios.

Entre tanto, Bolsonaro envió a Estados Unidos a su canciller, Ernesto Araújo, y a su hijo y posible futuro embajador en Washington, Eduardo Bolsonaro, para “agradecer” el respaldo de Trump a la emergencia ambiental provocada por los incendios.



“Los gobiernos están en sintonía”, consideró Araújo al salir de la reunión en la Casa Blanca, explicando que esa proximidad significa rechazar lo que consideró interferencias en los asuntos internos de Brasil.



Eduardo Bolsonaro tuiteó, por su parte, que Trump “aceptó” una propuesta de la comitiva brasileña de “trabajar en conjunto para desarrollar de forma sostenible la Amazonía”, una idea que el presidente brasileño ya ha manifestado en otras ocasiones desde que asumió el poder.



Bajo fuerte presión interna y externa, Bolsonaro prohibió el jueves por decreto las quemas en todo Brasil por un periodo de 60 días, hasta el final de la estación seca. Pero entre el miércoles y jueves se detectaron 2.300 incendios nuevos, más de la mitad en la Amazonia.

Desde enero, Brasil registró 87.257 incendios, un 51,8% de ellos en la región amazónica, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).



Miles de soldados y bomberos se han desplegado desde el fin de semana pasado para combatir las llamas, junto con dos C-130 Hércules y otros aviones cisterna que echan decenas de miles de litros de agua en las áreas afectadas del norte del país.



Los incendios en Brasil son provocados por limpieza de tierras en zonas de cultivo o por el avance de la deforestación para crear tierras de pastoreo.



Un estudio del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonia (IPAM) demostró que los municipios con más incendios son aquellos donde hubo mayor deforestación. “La incidencia del fuego en la región amazónica está directamente relacionada con la acción humana y las llamas acostumbran seguir el rastro de la deforestación: cuanto más se deforesta, mayor el número de focos de calor”, apunta el IPAM.

Criticas externas y reacción interna

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recibido duras críticas de líderes europeos y grupos ambientalistas por su manejo de los incendios forestales en el Amazonas, pero en su país no son tantos los que están molestos por su tibia respuesta.



Muchos brasileños comparten su aversión a lo que consideran como una intromisión extranjera sobre cómo lograr un equilibrio entre proteger y desarrollar la selva amazónica. La vasta región es vista en el país como un activo clave, pero a nivel global se la considera un bastión contra el cambio climático.



Sin embargo, las opiniones en Brasil pueden cambiar si las sanciones comerciales o los boicots comienzan a afectar a una economía que ya está débil, dijeron políticos y analistas.



Los ambientalistas afirman que la mayoría de los incendios fueron provocados ilegalmente por especuladores de tierras y ganaderos que buscan expandir sus praderas en la Amazonía, los cuales se sentirían envalentonados por las críticas de Bolsonaro a las excesivas protecciones ambientales.



Bolsonaro ha negado que la irrupción de las llamas haya sido deliberada y repetidamente ha dicho, en particular a los países europeos, que no interfieran. También amenazó con rechazar la ayuda internacional, pese a que Brasil necesita los fondos y los equipos para combatir los incendios, y se enfrentó con el presidente francés Emmanuel Macron.



Una encuesta de opinión divulgada esta semana mostró que casi el 60 por ciento de los brasileños consideran que el gobierno de Bolsonaro ha hecho un trabajo muy bueno, bueno o normal, lo que indica que aún están dispuestos a darle al presidente el beneficio de la duda, dijo Leonardo Barreto, director de la consultora Capital Politico en Brasilia.



“Irónicamente, esta crisis puede haber aumentado la popularidad de Bolsonaro debido a su nacionalismo basado en la amenaza de perder el control de la Amazonía ante los extranjeros”, dijo Welber Barral, un lobista y exsecretario de Comercio Exterior de Brasil.



Muchos brasileños, de todo el espectro político, creen que el Amazonas contiene riquezas incalculables en minerales que otros países codician, desde oro hasta niobio, un metal estratégico que se usa en los satélites.



La creencia, durante mucho tiempo una doctrina central de las Fuerzas Armadas de Brasil, alimenta la sospecha ante cualquier rol extranjero en la Amazonia, incluso de organizaciones no gubernamentales que trabajan para proteger el medioambiente y las tribus indígenas.



Sin embargo, Bolsonaro fue criticado por congresistas locales, incluso por algunos aliados, por tardar mucho tiempo en combatir los incendios y perder tiempo en la disputa con Macron, quien lo acusó de mentir sobre la tasa de deforestación en el Amazonas.



“El gobierno ha retrasado la toma de decisiones importantes”, dijo a Reuters Helder Barbalho, gobernador del estado de Pará, epicentro de los incendios más intensos y miembro del Movimiento Democrático Brasileño.



El mayor problema que ha enfrentado Bolsonaro ha sido no poder lograr una recuperación sólida de la economía de Brasil, dijo Barbalho. Ahora, la crisis amazónica ha dañado la imagen de Brasil en el extranjero y eso podría rebotar en la economía, advirtió. “Si los mercados internacionales se cierran para los productos agrícolas brasileños, estaremos en un escenario económico aún más serio”, sostuvo.



Algunos países ya han amenazado con sanciones a raíz de las políticas ambientales de Bolsonaro y los consumidores podrían boicotear la carne de res brasileña.



“Eso afectaría directamente a una de las principales bases electorales de Bolsonaro, si no la principal: la industria de los agronegocios, que lo ha respaldado desde el principio”, explicó Barreto.



La protesta mundial por los incendios en el Amazonas y las políticas ambientales de Bolsonaro también podrían comenzar a influir en los inversores.



En la primera fuerte reacción comercial, la empresa estadounidense matriz de las marcas de ropa y calzado Timberland, Vans y North Face dijo el jueves que ya no comprará cuero de Brasil debido a las preocupaciones medioambientales.



Las empresas en Europa y en otros lugares podrían ser presionadas por sus accionistas para que dejen de invertir en regiones ambientalmente sensibles de Brasil y en sectores como la minería, según Barral.



Esto no ayudaría a las perspectivas de crecimiento de Brasil, que los economistas han reducido a solo 0,8% para este año.



Katia Abreu, una exministra de Agricultura del gobierno de Dilma Rousseff, ve el peligro de que países competidores en el sector agrícola se confabulen contra Brasil, utilizando el tema ambiental como pretexto.



Eso volvería a más brasileños contra Bolsonaro, dijo Abreu a Reuters.



