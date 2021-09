Bolsonaro admitió que no se inmunizó contra el COVID-19; "No me di la vacuna", dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió este lunes nunca haberse dado la vacuna contra el COVID-19. "No me di la vacuna. Estoy con 991. Creo que me contagié de nuevo y no lo sabía", dijo el mandatario al salir del Palacio da Alvorada, según recogió la agencia ANSA.

El número 991 al que se refirió hace referencia al resultado del examen IGG, o test serológico rápido, que suele medir la tasa de anticuerpos que las personas tienen en sangre, y así justificar su inmunidad.



En julio del 2020, Bolsonaro dio positivo al test de coronavirus, luego de haber presentado los síntomas típicos de la enfermedad.



La noticia fue anunciada en ese momento por el propio presidente durante una conferencia de prensa. Además indicó que antes de saber el resultado ya había comenzado a tomar hidroxicloroquina, un fármaco muy apoyado tanto por él como por el presidente estadounidense Donald Trump, pero cuestionado en el mundo de la ciencia.



Desde el inicio de la pandemia el mandatario brasileño ha minimizado el impacto del coronavirus durante decenas de discursos y entrevistas. Se lo vio saltarse las recomendaciones médicas de distanciamiento social en varias ocasiones, provocando aglomeraciones con la participación en manifestaciones a su favor.



Incluso ha pedido el fin del confinamiento para no perjudicar a la economía e incluso ha vetado el uso obligatorio de mascarillas en comercios, iglesias, escuelas y cárceles en Brasil, el segundo país del mundo que hasta julio del 2020, era el más azotado por la pandemia.



Con información de O Globo (GDA) y Efe