Tras boicot a los Juegos de Pekín, China dijo que a "nadie le importa saber si vienen o no"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A la decisión de Estados Unidos de enviar a sus atletas pero ningún representante diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín-2022 se le sumaron también, al momento, Australia y Reino Unido.

Este "boicot diplomático" se debe a las violaciones de los derechos humanos por parte de China, anunció la Casa Blanca este lunes a pesar de las advertencias del país asiático.

En el día de hoy, el Reino Unido anunció que no mandará a sus representantes políticos a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Boris Johnson dijo: "Como he dicho anteriormente, no apoyamos los boicots deportivos, pero no hay planes para (...) que los ministros asistan a los Juegos Olímpicos de Invierno", afirmó en el Parlamento, subrayando que "habrá un boicot diplomático".



Australia tampoco enviará representantes oficiales a los próximos Juegos Olímpicos, indicó el miércoles el primer ministro Scott Morrison, dos días después del anunció de Washington.



"Australia no se apartará de la firme posición en defensa de los intereses de nuestro país, y obviamente no es ninguna sorpresa que no enviaremos representantes australianos a estos Juegos", dijo Morrison.



Nueva Zelanda dijo este martes que tampoco enviará ninguna representación diplomática a los Juegos, aunque justificó su decisión por razones de seguridad sanitaria como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.



Otros países como Alemania y Japón han dejado en el aire si sus gobiernos se sumarán al boicot diplomático mientras que Rusia -cuyo presidente, Vladímir Putin, fue invitado a asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos- ha hecho un llamamiento para que no se mezcle el deporte y la política.

La respuesta de China

Pekín condenó con dureza la decisión de Estados Unidos y le advirtió de que "pagará un precio" por ello.



Preguntado durante una rueda de prensa, un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, aseguró que su país nunca había tenido la intención de invitar a autoridades australianas.



A "nadie le importa saber si vienen o no", dijo el miércoles Wang. "Sus maniobras políticas y sus pequeños trucos no cambiarán nada al éxito de los Juegos Olímpicos", añadió.



Aun así, la decisión estadounidense generó indignación en Pekín. "Estados Unidos pagará el precio de sus malas pasadas", dijo el martes el portavoz diplomático de China, Zhao Lijian.

El porqué del boicot

La directora de Human Rights Watch en China, Sophie Richardson, celebró la medida, señalando que era "un paso crucial para desafiar los crímenes contra la humanidad del gobierno chino hacia los uigures y otras comunidades túrquicas".



Los activistas aseguran que al menos un millón de uigures y otras personas de minorías musulmanas han sido encarceladas en campos en Xinjiang, donde Pekín también está acusada de imponer trabajos y esterilizaciones forzadas.

El portavoz diplomático Zhao Lijian aseguró que las acusaciones occidentales sobre la situación en Xinjiang eran la "mentira del siglo".