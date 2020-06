Bill Gates respondió de forma contundente a las teorías conspirativas en su contra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En tiempos de pandemia de coronavirus, Bill Gates está en el centro de la escena. Su predicción en una charla TED en 2015 sobre una posible ola de contagios por un virus que pondría en jaque a todos los gobiernos del mundo no pasó desapercibida y luego sobrevinieron las teorías conspirativas en torno a la desesperada carrera por conseguir una vacuna contra el COVID-19. El magnate habló del tema y sorprendió a todos con su contundente respuesta.

En una reunión virtual con un grupo de periodistas con motivo de la víspera de la cumbre de donantes de GAVI -una coalición destinada a facilitar el acceso a la inmunización para las poblaciones más vulnerables- el fundador y exCEO de Microsoft respondió a todas las preguntas y no evitó hablar de las conspiraciones que argumentan los líderes antivacunas .

"Nunca tuve nada que ver con un microchip. Es difícil desmentir esto porque es muy estúpido y extraño, y repetirlo tantas veces pareciera que le da credibilidad. Lo que hace nuestra fundación es invertir dinero para comprar vacunas", sentenció tajante el filántropo.

Durante las últimas semanas se realizaron algunas afirmaciones que se compartieron millones de veces en internet, como que Gates "creó el COVID-19", que quiere "despoblar la Tierra" o bien que "implanta chips electrónicos a la gente". El cofundador de Microsoft se convirtió en blanco favorito de los complotistas, cuya visibilidad creció con la pandemia.



"Es bueno saber qué niños recibieron una vacuna contra el sarampión y cuáles no. Hay sistemas necesarios que sirven como registro para los trabajadores de la salud para que puedan identificar quién fue vacunado, pero no hubo ningún microchip involucrado en absoluto ", agregó Gates.



Cuando le preguntaron sobre las encuestas que se están realizando en Estados Unidos para conocer qué porcentaje de la población cree en estas teorías, aseguró que le parece "un poco preocupante", pero que esto no impidió que los gobiernos de todo el mundo financiaran más esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el coronavirus.

Sin rodeos, el magnate explicó que "vio venir el riesgo de una pandemia" porque su fundación se dedica a recaudar dinero para la compra y creación de vacunas, y había varias alertas de que podía ocurrir en el corto plazo. Por este motivo, durante años, le pidió a Donald Trump que tomara medidas más concretas para prepararse para una posible "guerra de microbios".



"El mundo necesita trabajar en conjunto para desarrollar vacunas seguras y efectivas y asegurar que aumentemos la fabricación para poder llevarlas a quienes más las necesitan, y no a quienes pueden pagar más", concluyó.