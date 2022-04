Biden y Ramaphosa hablaron sobre el impacto en África de la guerra de Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, abordaron por teléfono el impacto en África de la guerra de Ucrania después de que el país africano se abstuviera en la votación de este jueves para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Tuve una productiva llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esta noche”, confirmó a través de Twitter Ramaphosa.“Compartimos puntos de vista sobre el conflicto en Ucrania y coincidimos en la necesidad de un alto el fuego y de diálogo entre Rusia y Ucrania”, dijo.

Ambos líderes conversaron sobre “la actual crisis humanitaria en Ucrania y el impacto de la crisis sobre las cadenas de suministro, los precios de los productos básicos y la seguridad alimentaria en África”, según el comunicado de la Casa Blanca.



“Como parte de la profundización de las relaciones, acordamos crear un equipo para fortalecer el comercio, aumentar la inversión en infraestructura y trabajar para abordar el cambio climático”, añadió Ramaphosa.



La llamada, que según medios locales fue a iniciativa de Biden, se produjo después de que el Gobierno sudafricano asegurara que no justifica la “intervención militar” rusa en Ucrania, pese su abstención en las recientes votaciones de la ONU contra Rusia. “Me gustaría señalar claramente que Sudáfrica no es indiferente al sufrimiento de la gente en Ucrania ni somos indiferentes al conflicto”, afirmó en una rueda de prensa la ministra surafricana de Relaciones Internacionales y Cooperación, Naledi Pandor.



“Nuestra posición no-alineada no significa que justifiquemos la intervención militar de Rusia en Ucrania, que ha violado el derecho internacional”, agregó.



La posición de Sudáfrica está relacionada no sólo con el papel estratégico, político y económico que Moscú tiene para buena parte de África, sino también por motivos históricos como el apoyo de Moscú a los movimientos de liberación de los pueblos africanos en el siglo XX, y a la lucha contra el apartheid en la propia Sudáfrica.