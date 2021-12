Biden y Putin negocian temas de Ucrania y OTAN

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Joe Biden, celebrarán el próximo martes una cumbre telemática, según informó ayer el Kremlin. “Será por la tarde”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a las agencias locales.

La conversación virtual tendrá lugar después de que Putin propusiera esta semana a la OTAN firmar un pacto de seguridad para evitar el ingreso en la Alianza Atlántica de Ucrania y Georgia.

Putin, que se reunió solo en una ocasión con Biden -en junio pasado durante una cumbre en Ginebra-, precisó que Rusia necesita “garantías de seguridad jurídicas y vinculantes”.



Acusó a la OTAN de incumplir la promesa de no expandirse al antiguo bloque comunista en 1999 (Polonia, Hungría y la República Checa) y 2004 (Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Estonia y Letonia).



Biden expresó su interés de hablar largo y tendido por videoconferencia con el jefe del Kremlin, al que Estados Unidos y Ucrania acusan de prepararse para una invasión del país vecino al concentrar entre 90.000 y 100.000 tropas en la frontera.



El viernes Biden adelantó que está preparando “una serie de medidas” para defender a Ucrania en caso de que Putin decida lanzar un ataque militar.



El secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió esta semana que Washington y sus aliados golpearían a Moscú con fuertes sanciones económicas si decide atacar Ucrania.



El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó el viernes que, además del estado “insatisfactorio” de las relaciones bilaterales y la implementación de los acuerdos en ciberseguridad y estabilidad estratégica alcanzados en Ginebra, ambos mandatarios también abordarán la situación internacional. En particular, la actual crisis en Ucrania, pero también la situación en Afganistán, Libia y Siria, y el programa nuclear iraní.



Esta semana en Estocolmo la crisis ucraniana fue tratada en profundidad por Blinken y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien dijo que Rusia no quiere un conflicto.



En respuesta a que la OTAN no acepta el derecho de veto de Rusia para futuros ingresos en el bloque, Lavrov respondió que Moscú tiene el derecho de elegir la mejor forma de defender su seguridad ante una amenaza exterior.



Ucrania aspira a integrarse en la OTAN como mejor mecanismo de defensa ante la amenaza del Kremlin, que se anexionó en 2014 la península de Crimea y apoya abiertamente a las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk.

Mientras, el líder ruso mantiene que una de las “líneas rojas” para el Kremlin es, precisamente, el despliegue de armamento ofensivo occidental en territorio ucraniano.

Tropas rusas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que hará “muy, muy difícil” a Rusia cualquier invasión a Ucrania, país en máxima alerta por la concentración de tropas rusas en su frontera común. Moscú ha concentrado tropas muy cerca del territorio ucraniano lo que, de acuerdo con Washington y Kiev, indicaría que Rusia prepara lanzar un ataque a gran escala en enero.



Ante el crecimiento de las tensiones, desde Washington, Biden manifestó que Estados Unidos prepara un paquete completo de iniciativas para frenar un avance ruso en Ucrania. “Lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que será el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy, muy difícil para (el presidente ruso, Vladimir) Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer”, declaró sin dar más detalles sobre las iniciativas que planea.



Moscú anexó el territorio ucraniano de Crimea en 2014 y desde entonces apoya a separatistas en el este del país y opositores al gobierno de Kiev. El conflicto hasta ahora ha dejado más de 13.000 muertos.



En el este de Ucrania, las tropas gubernamentales dijeron estar listas para repeler cualquier ataque ruso. (Con información de EFE)