Biden dice que la "democracia es frágil", luego de que el Senado exoneró a Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la absolución del expresidente Donald Trump en el Senado por incitación a la insurrección era un recordatorio de que la democracia es frágil, y que cada estadounidense tiene el deber de defender la verdad.



"Este triste capítulo de nuestra historia nos ha recordado que la democracia es frágil", dijo Biden en un comunicado emitido el sábado horas después de que el Senado no reunió la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a Trump.



Biden señaló que un 57 senadores -entre ellos un récord de siete republicanos- votaron para declarar culpable a Trump, tras una votación bipartidista de la Cámara de Representantes para impugnar al expresidente republicano.



"Si bien la votación final no desembocó en una condena, el fondo de la acusación no está en discusión. Incluso los que se oponen a la condena, como el líder de la minoría del Senado (Mitch) McConnell, creen que Donald Trump fue culpable de un 'vergonzoso abandono del deber' y 'práctica y moralmente responsable de provocar' la violencia desatada en el Capitolio", dijo Biden.



El presidente estadounidense dijo que estaba pensando en el oficial de la Policía del Capitolio Brian Sicknick, quien murió durante el asedio el 6 de enero, en otros que valientemente hicieron guardia y en los que perdieron la vida.



Alabó la valentía de quienes se esforzaron por proteger la integridad de la democracia estadounidense, incluidos demócratas y republicanos, funcionarios y jueces electorales, representantes elegidos y trabajadores electorales.



"Este triste capítulo de nuestra historia nos ha recordado que la democracia es frágil. Que siempre hay que defenderla. Que debemos estar siempre atentos. Que la violencia y el extremismo no tienen cabida en Estados Unidos. Y que cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad como estadounidenses, y especialmente como líderes, de defender la verdad y derrotar las mentiras", dijo.



El presidente demócrata sostuvo que la tarea es poner fin a lo que llamó "una guerra incivil y sanar el alma misma de nuestra nación".