Biden dice que amenazó a Putin con sanciones "como nunca jamás ha visto" si Ucrania es atacada

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló el miércoles que había advertido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de sanciones estadounidenses sin precedentes si Rusia atacaba a Ucrania.

Un día después de una cumbre virtual entre ambos, Biden dijo que le había dicho a Putin que Estados Unidos tomaría represalias con sanciones "como nunca jamás ha visto" en caso de un ataque ruso a Ucrania.



Además, Biden sostuvo que enviar tropas estadounidenses para defender a Ucrania de un eventual ataque de Rusia "no está entre las consideraciones" de su administración, porque ese país no es parte de la alianza OTAN.



"La idea de que Estados Unidos va a usar unilateralmente la fuerza para enfrentar a Rusia en caso de invasión a Ucrania no está entre las consideraciones en este momento", subrayó Biden al día siguiente de la cumbre virtual con su par ruso, Vladimir Putin.



"Tenemos una obligación moral y una obligación legal para con nuestros aliados de la OTAN en virtud del artículo cinco. Es una obligación sagrada. Y Esa obligación no se extiende a... Ucrania", alegó.