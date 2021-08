Biden advierte que es "muy probable" un nuevo ataque al aeropuerto de Kabul en las próximas 24 a 36 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Estados Unidos Joe Biden advirtió el sábado que un nuevo ataque contra el aeropuerto de Kabul es "muy probable" en "las próximas 24 a 26 horas", y comentó que el bombardeo estadounidense que mató a dos integrantes del grupo Estado Islámico no será "el último".

"La situación en el lugar sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de un ataque terrorista en el aeropuerto sigue siendo alta", escribió el presidente de Estados Unidos en un comunicado tras reunirse con sus asesores militares y de seguridad.



"Nuestros comandantes me informaron que era muy probable que se produjera un ataque en las próximas 24 a 36 horas". El jueves, un ataque cerca del aeropuerto de Kabul mató a más de 100 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses.



Este atentado, reivindicado por el Estado Islámico en Khorasan (EI-K), desencadenó represalias por parte del ejército estadounidense.



Dos "objetivos importantes" del EI-K, "organizadores" y "operadores" del grupo, murieron, y otro resultó herido en un ataque con drones llevado a cabo por Estados Unidos en Afganistán, anunció este sábado el Pentágono.



"Dije que perseguiríamos al grupo responsable del ataque a nuestras tropas y civiles inocentes en Kabul, y lo hicimos", afirmó Biden en su declaración. "Este golpe no fue el último. Continuaremos rastreando a cualquier individuo involucrado en este atroz ataque y haremos que pague", agregó.



En la tarde del sábado el Pentágono dio a conocer la identidad de los 13 militares muertos en el ataque del jueves. De ellos, cinco tenían 20 años, la duración de la guerra más larga llevada a cabo por Estados Unidos, iniciada en 2001 en Afganistán.



"Su coraje y su altruismo han permitido hasta ahora que más de 117.000 personas que corrían peligro se encuentren a salvo", y hayan abandonado Afganistán desde finales de julio, dijo Biden.



Los restos de esos soldados se dirigían a Estados Unidos el sábado, según el Pentágono, que no especificó cuándo llegarían.