Los Bezos, el divorcio de la pareja más rica del mundo

Él cumple 55 años el sábado y es considerado el hombre más rico del mundo. Ella tiene 48 y es una novelista y activista contra el maltrato escolar. Luego de 25 años de casados, decidieron divorciarse. Lo anunciaron en Twitter, y por el tono usado por la pareja todo indica que será una separación amistosa, sin mediáticos pleitos judiciales por tenencias de hijos o el reparto de una fortuna estimada por la revista Forbes en 130.000 millones de dólares.

La pareja en cuestión es la de Jeff Bezos, el fundador de Amazon y desde 2013 principal accionista del diario The Washington Post, y MacKenzie, una de sus primeras empleadas, con quien se casó en 1993, un año antes de empezar en un garaje de Seattle su imperio de ventas por internet. Entonces vendía libros, hoy ofrece de todo y Amazon es la empresa privada más cara del planeta, con un valor de mercado de 797.000 millones de dólares. Y Bezos el hombre más rico: tiene 65.000 millones más que Bill Gates, el segundo en la lista de Forbes.

"Queremos contarle a la gente cómo se desarrollan nuestras vidas", escribió Bezos al anunciar el divorcio. "Como saben nuestra familia y amigos más cercanos, tras un período de exploración sobre nuestra relación y una separación, hemos decidido divorciarnos y seguir nuestra vida como amigos. Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado el uno al otro y profundamente agradecidos por cada uno de los años que hemos estado casados".

Y concluyó: "Si hace 25 años hubiéramos sabido que nos íbamos a separar, lo haríamos todo otra vez. Hemos tenido una gran vida juntos como matrimonio, y vemos un gran futuro en el horizonte como padres, amigos, compañeros de aventuras y proyectos y como individuos en busca de más aventuras y proyectos. Aunque las denominaciones ahora cambien, seguimos siendo una familia, y también amigos muy queridos".

Los Bezos tienen cuatro hijos: tres adolescentes y una niña china adoptada.

La pareja se conoció en 1992, un año antes de casarse, cuando ambos trabajaban en una sociedad de inversión neoyorquina. Algunas versiones cuentan que la idea de fundar Amazon surgió en un viaje por carretera que hicieron desde Nueva York a Seattle.

Ambos son egresados de la universidad de Princeton, donde él se graduó en ingeniería eléctrica y ella en filología inglesa tres años después.

Hoy la pareja tiene una mansión en Seattle y otras cuatro residencias en Los Ángeles, Washington, Texas y Nueva York, y acostumbran hacer grandes donativos a causas benéficas. MacKenzie fundó en 2014 la plataforma contra el acoso escolar ByStander Revolution, de la que es directora.

"Tenemos orígenes humildes, te lo aseguro. Yo mismo entregaba los paquetes por correo en mi Chevy Blazer", dijo Bezos en 2015 al diario Telegraph.

En un evento de Business Insider celebrado el pasado abril en Berlín, Bezos dijo que el apoyo de MacKenzie fue fundamental cuando fundó Amazon, y que llevó la contabilidad de la empresa en su primer año. "Cuando tienes en tu vida a una mujer amorosa que te respalda como MacKenzie, a mis padres, mi abuelo, mi abuela, uno acaba siendo capaz de tomar riesgos", contó.

Ahora el divorcio podría hacer que baje del primer puesto del hombre más rico del mundo. Según las leyes del estado de Washington, donde la pareja tiene domicilio, todas las propiedades y deudas adquiridas durante el matrimonio deben ser divididas en partes iguales, salvo que haya un acuerdo previo.

Jeffrey (Jeff) Preston Bezos nació el 12 de enero de 1964, en Albuquerque. Sus progenitores eran apenas unos adolescentes: su madre, Jackley Gise, tenía 16 años y su padre, Ted Jorgensen, 18.

El joven matrimonio se divorció al año del nacimiento de Jeff, y poco después la madre se casó con un emigrante cubano llamado Miguel (Mike) Bezos, que adopta a Jeff cuando tenía 4 años, según José Cubero, escritor que estudió el árbol genealógico de cinco generaciones de la familia paterna del fundador de Amazon.

El padre biológico de Jeff trabajó en un circo itinerante y supo en quién se había transformado su hijo hace pocos años cuando el escritor Brad Stone lo entrevistó para una biografía de Bezos.

"Mi papá es mi papá verdadero, no mi papá biológico. Su nombre es Mike. Es un inmigrante cubano. Llegó aquí como parte de la Operación Peter Pan" en los años sesenta. Así presentó Jeff Bezos a su padre adoptivo durante un diálogo con el multimillonario y filántropo David Rubenstein, en el encuentro anual del Club Económico de Washington que se celebró el pasado mes de septiembre.

El origen del apellido Bezos es de España, de Villafrechós (Valladolid), desde donde llegaron sus antepasados a Cuba, entre ellos su bisabuelo Bernardo Bezos Riego, que luchó en la guerra y fue condecorado por el rey de España.

Además de Amazon, el Washington Post y otros emprendimientos, Bezos fundó en 2000 Blue Origin, una empresa de transporte espacial, con la que sueña un día crear un ambiente habitable fuera de la tierra.

Jeff Bezos de MacKenzie: "Inteligente, lista y sexy"

MacKenzie S. Tuttle es mucho menos conocida que Jeff Bezos. Nacida en San Francisco el 7 de abril de 1970, cumplió un papel clave en los inicios de Amazon, y mientras Bezos desarrollaba su empresa hasta convertirla en el imperio que es hoy, MacKenzie se dedicó a escribir y militar contra el maltrato escolar (en 2014 fundó ByStander Revolution). Se graduó en letras y filosofía en la Universidad de Princeton con honores en 1992. Estudió con la escritora Toni Morrison, quien dijo que fue una "de las mejores estudiantes" que tuvo en clases. Entre sus novelas destacan Traps y The Testing of Luther Albright. En una entrevista con Vogue, MacKenzie habló de Jeff. "A él le gusta conocer gente. Es un hombre muy social. Los cócteles a mí me ponen nerviosa. La brevedad de las conversaciones, la cantidad… no es mi lugar preferido". Y también en Vogue, Jeff dijo de ella: "MacKenzie es el tipo de persona que tiene recursos para salir de situaciones adversas. Es lista, inteligente y sexy".