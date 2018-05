Berlusconi facilita una alianza de gobierno

Forza Italia emitió un comunicado en el que afirmó que no impondrá vetos "si otra fuerza política en la coalición de centroderecha asume la responsabilidad de formar un gobierno con el M5S". También señaló que este paso a un lado por parte de Forza Italia no rompe la alianza conservadora, formada por la Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia, pero matizó que no apoyará en el Parlamento un gobierno entre la Liga y el M5S, dado que el Cinco Estrellas ha insistido en las últimas semanas en que negociaría un Ejecutivo con la Liga, pero no con Forza Italia.

Di Maio ha reconocido a los medios que hoy jueves se reunirá con Salvini y comenzarán las conversaciones para encontrar puntos en común sobre los programas electorales.

"Lo importante es el contrato de Gobierno, se necesitan soluciones que los italianos esperan desde hace treinta años", dijo.

De hecho, Di Maio ha cancelado para hoy los compromisos que tenía previstos en su agenda para dialogar con la Liga lo que el M5S ha denominado un "contrato de Gobierno".

"Me alegro de que haya prevalecido la responsabilidad. Es un momento importante", ha subrayado.

También Salvini se ha referido a esta decisión y ha aplaudido "la lealtad y la coherencia" de Berlusconi al mantener la unidad de la alianza de derechas.

Salvini urgió, además, al M5S a acelerar los tiempos de las negociaciones para impulsar un mandato en el país y dijo que la prioridad es trabajar sobre el programa y los miembros del Gobierno.