Bergamino sobre Venezuela: "La mejor forma de expresar respeto es con prudencia"

Uruguay insistió hoy en que la comunidad internacional debe actuar con “prudencia” para no agravar la situación en Venezuela y reiteró su ofrecimiento a ayudar “siempre que las partes estén de acuerdo”.

Así lo declaró el subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, tras visitar la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la capital italiana.

El subsecretario subrayó que, junto con México, Uruguay ha llamado a “la cordura y la prudencia al interior de Venezuela, pero también por parte de la comunidad internacional para no agravar una situación que de por sí ya es muy grave”.

La crisis política en Venezuela se agravó el pasado miércoles cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino y recibió el respaldo de Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos, mientras que México y Uruguay propusieron un nuevo proceso de negociación.

“Hemos manifestado nuestra disposición a ayudar a un clima de diálogo imprescindible para resolver esta situación”, siempre y cuando “las partes estén de acuerdo y lo soliciten”, apuntó Bergamino.

El responsable uruguayo mantendrá mañana consultas políticas con la Cancillería italiana y el miércoles partirá a Madrid para repasar las relaciones bilaterales y la coordinación multilateral con España en un momento de intensa actividad diplomática a raíz de Venezuela.

El sábado pasado, la Unión Europea emitió una declaración acordada por sus 28 Estados miembros en la que abrió la puerta a reconocer a Guaidó como presidente interino si Nicolás Maduro no convoca elecciones en los próximos días.



“Seguimos momento a momento la situación. No puedo negar que no hay conversación en nuestras instancias en donde esté presente la preocupación por el cuadro que hoy está atravesando ese país hermano”, enfatizó Bergamino, que aseguró que “la mejor forma de expresar respeto al pueblo venezolano es con prudencia y un diálogo serio y productivo”.