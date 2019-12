Benjamín Netanyahu se declara triunfador en las elecciones internas israelíes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, clamó anoche “una gran victoria” frente a su rival Guideon Saar en las elecciones primarias que celebró ayer jueves su partido, el Likud, a la espera de que termine el recuento de votos.

“Con la ayuda de Dios y la vuestra, llevaré el Likud a una gran victoria en las próximas elecciones (del 2 de marzo) y continuaré dirigiendo el Estado de Israel a logros sin precedentes”, declaró en su cuenta de Twitter pasada la medianoche, más de una hora después de que cerraron las urnas.

Según el Digital Times of Israel, los primeros resultados daban a Netanyahu una victoria en Haifa, Acre y Ramle, al norte del país, entre otras ciudades, mientras que Saar lideraba en Shoham y Daliyat al Karmel.



A la espera de los resultados definitivos, las primarias de hoy han retado el liderazgo de Netanyahu que, por primera en más de una década, se ha tenido que enfrentar a un candidato que ha generado una división interna en el partido.



Determinantes serán los porcentajes finales de voto con los que Netanyahu tendrá que demostrar que mantiene una autoridad superior ante su complicada situación legal tras haber sido acusado en tres casos de corrupción de cohecho, fraude y abuso de confianza.

Jornada de votación.

Durante 14 horas, alrededor del 50% de los 116.048 militantes del Likud acudieron ayer jueves a votar en unas elecciones internas que no se celebraban desde 2014, cuando Netanyahu ganó por más del 70% de los votos frente al actual embajador israelí en la ONU, Danny Danon.



Netanyahu, que en catorce años como líder no ha tenido quien le haga sombra en el partido, concurrió además a estas primarias con la losa de estar acusado de cohecho, fraude y abuso de confianza y habiendo fracasado en la formación de gobierno tras los comicios de abril y septiembre.



“Mis hermanos y hermanas, miembros del Likud, fuerzas inmensas -no solo el clima- están tratando de influirte para que te quedes en casa. Ven a votar por mí para liderar el partido”, pidió Netanyahu para garantizarse con esta victoria el primer puesto de la lista electoral para los comicios del 2 de marzo de 2020.



La jornada lluviosa y desapacible hizo temer una menor participación, que finalmente se acercó al 50 % de los 116.048 militantes que acudieron a votar en alguna de las 106 urnas repartidas por todo el país.

Guideon Saar, hijo de una maestra israelí y un médico argentino, ha presionado para la convocatoria de unas primarias que no se celebraban desde hace cinco años, ya que en 2016 no hubo candidato que quisiera competir con Netanyahu y se cancelaron.



Entonces, en 2014, el jefe de Gobierno venció con un 70% al hoy embajador Danon, que apenas consiguió un 19 %.

Guideon Saar planteó el desafío en el ámbito del Likud. Foto: Reuters

En la elección interna de ayer, se estima que Saar podría superar el 30%, pero lo que ya ha conseguido es romper con la imagen de que el Likud es un partido de un solo hombre, el apodado “rey Bibi”.



“Definir un nuevo camino que nos permita establecer un gobierno fuerte y estable y unir al pueblo de Israel. Pido vuestras voces, vuestra fe. Juntos haremos el cambio”, propuso hoy Saar en una campaña basada en su capacidad de formar un Ejecutivo que siga liderando la derecha tras las elecciones de marzo.



De hecho, uno de los escollos para cerrar un Ejecutivo de unidad con la coalición centrista Azul y Blanco de Beny Gantz ha sido la figura de Netanyahu por su situación legal.

Expectativas electorales.

Las próximas semanas serán determinantes para Netanyahu, cuya situación legal podría empañar la victoria en estas primarias.



El Tribunal Supremo de Israel ha convocado una vista el día 31 para examinar si un acusado de corrupción puede recibir el mandato de formar Gobierno.



El fiscal general del Estado tendrá también que emitir una opinión legal en este sentido ante los comicios de marzo y una posible victoria de un Likud liderado por Netanyahu.



Este, como jefe de Gobierno, todavía tiene la posibilidad de solicitar la inmunidad al Parlamento israelí (Knéset) hasta el 1 de enero, aunque el comité que debe concederla no podrá ser formado hasta después de los comicios por la nueva Cámara.



La situación legal sin precedentes que vive Netanyahu no garantiza su continuidad, aunque haya validado su liderazgo en las primarias que, a su vez, le permitirán concurrir como cabeza de lista en las elecciones generales de marzo, pero está por ver si con capacidad de reeditar su cargo como primer ministro.