La bebé más pequeña del mundo fue dada de alta 13 meses después de estar en el hospital

Después de pasar 13 meses en el hospital, los médicos decidieron dar de alta a Kwek Yu Xuan, quien es posiblemente la bebé más pequeña del mundo que sobrevivió a un nacimiento prematuro, informó el medio "Straits Times" de Singapur.

Su llegada al mundo se dio cuatro meses antes de lo esperado y por eso el personal de la salud que atendió a la madre esperaba que su peso fuera de aproximadamente 400 gramos. Sin embargo, el peso de Kwek Yu Xuan fue el de una manzana: 212 gramos.



"Me sorprendió, así que hablé con otro profesor y le pregunté si podía creerlo. En mi 22 años de ser enfermera no había visto un recién nacido tan pequeño", dijo la enfermera Zhang Suhe, que también forma parte del equipo médico de la bebé, indicó el medio.



El nacimiento se dio de urgencia ya que tras sentir unos dolores abdominales Wong Mei Ling, la madre, fue al hospital. Ahí se descubrió yq tenía preeclampsia y por tanto debía ser sometida a una cirugía de urgencia.



"No esperaba dar a luz tan rápido, y estábamos muy tristes de que Yu Xuan hubiera nacido tan pequeña. Pero debido a mi condición, no teníamos otra opción. Solo podíamos esperar que ella continuara creciendo y que estuviera saludable", expresó.



Desde el momento en que se realizó la cesárea el objetivo principal de los médicos fue innovar y ser creativos para encontrar los métodos necesarios para cuidarla especialmente durante las primeras semanas de vida.



"Era tan pequeña que incluso el cálculo de la medicación tenía que reducirse hasta los puntos decimales", dijo "Straits Times" Yvonne Ng, consultora senior del departamento de neonatología.



Desde modificar los pañales para que se pudieran adaptar al cuerpo de la bebé, hasta buscar soluciones que permitieran insertar los tubos necesarios para monitorearla. Así se mantuvieron los médicos, atentos a su cuidado hasta que 13 meses después pudo ser dada de alta, pesando 6,3 kilogramos.



La poseedora del récord anterior, según el Registro de bebés más pequeños de la Universidad de Iowa, fue una niña nacida en los Estados Unidos en diciembre de 2018, con un peso de 245 g.