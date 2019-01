Batalla por el control de la refinería que está en Texas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El activo más importante de Venezuela en el exterior, su unidad de refinación en Estados Unidos de US$ 10.000 millones, prepara una estrategia legal para bloquear esfuerzos por remover a su directorio y que se destinen sus ingresos a un gobierno de oposición.

Juan Guaidó considera nombrar a un nuevo equipo para que encabece a Citgo, dijeron dos fuentes a Reuters.

Pero el presidente Nicolás Maduro dijo el viernes en Caracas que su gobierno buscaría defender a la refinería, lo que planteó la posibilidad de que Citgo, controlada por ejecutivos designados por Maduro, se convierta en un campo de batalla entre los dos bandos por el liderazgo de Venezuela.

"Citgo es propiedad del Estado venezolano", dijo Maduro, agregando que planea seguir vendiendo crudo a Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones de petróleo y la mayor fuente de dinero de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La Casa Blanca explora formas de redirigir los ingresos del petróleo a la oposición, pero el camino no está claro.

Citgo es una filial propiedad absoluta de Pdvsa, pero no ha podido enviar sus ingresos en forma de dividendos a Venezuela debido a las sanciones de Washington.

El directorio de Citgo viajó a principios de esta semana a Bahamas, donde se instaló una oficina de la compañía, buscando vías legales para seguir liderando la firma, dijeron dos fuentes de la empresa. "Citgo está registrada en Delaware. Pertenece a Venezuela, que ahora tiene dos presidentes. Estados Unidos reconoce a uno, pero no nombró a los integrantes de la junta de Citgo", dijo una fuente. La red de refinación de 750.000 barriles por día de la empresa de Houston es el mayor importador de crudo venezolano en Estados Unidos.

En los primeros nueve meses de 2018, Citgo registró una ganancia neta de US$ 500 millones de ventas brutas por US$ 23.000 millones y tenía US$ 3.400 millones en deudas financieras.