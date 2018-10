Quién es Bartolo Fuentes, señalado como el organizador de la caravana de migrantes

Bartolo Fuentes es la persona del momento en Centroamérica. Periodista de

profesión, conocido por su defensa de los inmigrantes, este hondureño es señalado por varios medios como el organizador de la caravana que salió de su país, que pasó por Guatemala , que generó una crisis en la frontera de México y que tiene como destino final Estados Unidos, algo que alarma al presidente Donald Trump, quien ayer habló de "emergencia nacional", puso en alerta al Ejército y anunció el recorte de ayuda a los países involucrados.

Según lo publicado por el diario mexicano El Universal, Fuentes nació en el

departamento de Yoro y en su juventud fue líder estudiantil. A partir de la década de 1980 comenzó a militar en la izquierda, con una fuerte defensa de los derechos laborales, y en 2013 comenzó su carrera política al ser elegido diputado por el opositor Partido Libertad y Refundación, al que pertenece el expresidente Manuel Zelaya, aunque ya no está en el cargo.

En la actualidad, trabaja como editor y director de la revista Vida Laboral y del sitio web Honduras Laboral, ambos especialistas en temas de derechos laborales y humanos.



Está casado con una colega, Dunia Montoya, y el pasado 12 de octubre partió con la caravana de miles de migrantes que escapan de la violencia y la pobreza de sus países en busca de una vida mejor.



Según el gobierno hondureño, Fuentes es el organizador de este grupo, facilitó micros para que pudieran moverse y lo hizo por motivaciones políticas. De hecho, la cancillería advirtió que "durante varios años el señor Bartolo Fuentes ha promovido movimientos migratorios irregulares, bajo engaño y falsas promesas para los connacionales".

Las autoridades insistieron además en que esta no es la primera vez que el periodista organiza una movida tal. En marzo de este año Fuente habría reclutado otra caravana.



"Esta movilización irregular fue promovida y organizada por los mismos actores que en el pasado, y siempre, han generado desestabilización e ingobernabilidad en el país", aseveraron.

En entrevista con CNN, el ex diputado calificó de "absurdas" las acusaciones de que él organizó la Caravana Migrante.



"Me están adjudicando una especie de súper poderes. El gobierno está buscando chivos expiatorios para no reconocer que en Honduras se vive una tragedia humana terrible", dijo en una entrevista con la CNN.