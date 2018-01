Barco petrolero con 136.000 toneladas de petróleo se incendia en las costas de China

Equipos de rescate luchan para tratar de sofocar el incendio de un barco petrolero iraní frente a las costas chinas, tras hallar el cuerpo de uno de los 32 tripulantes desaparecidos, mientras las llamas arden por segundo día consecutivo tras la colisión del buque con otro carguero.



La preocupación crece por la posibilidad de que explote o se hunda el carguero, que comenzó a arder tras la colisión producida el sábado por la noche en el Mar de la China Meridional, dijo hoy la cadena de televisión china CCTV, citando a expertos del equipo de rescate.



El mal tiempo seguía frenando las labores de rescate, dijo Lu Kang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, en una conferencia de prensa.

Aún se desconoce el alcance del daño medioambiental por el hecho o el tamaño del vertido de petróleo de la nave, pero el incidente puede ser el peor desde 1991, cuando 260.000 toneladas de petróleo se vertieron en las costas de Angola.



Durante la jornada del lunes, se encontraron los restos de uno de los 32 marineros a bordo, dijeron funcionarios iraníes y chinos.



Mohammad Rastad, jefe de Puertos y Organización Marítima de Irán, fue citado por la agencia ISNA diciendo que el cadáver se envió a Shanghái para su identificación. El destino de los otros 31 marineros sigue siendo desconocido.

El petrolero Sanchi, operado por la iraní National Iranian Tanker Co, chocó con el CF Crystal la tarde del sábado a unas 160 millas náuticas de la costa china, cerca de Shanghái y de la desembocadura del río Yangtze.



La cadena china CCTV mostró imágenes de una flotilla de barcos intentando contener las llamas mientras seguían saliendo columnas de humo negro del buque petrolero.



Algunas imágenes parecían mostrar que el fuego fue extinguido, pero esto no pudo ser confirmado independientemente. El Ministerio de Transporte chino no hizo comentarios al ser consultado si el fuego había sido sofocado.



"El Gobierno chino se toma muy en serio los accidentes como este y ya ha enviado muchos equipos de rescate e investigación al lugar", dijo Lu, portavoz de la cancillería china.

China envió a cuatro naves de rescate y tres de limpieza al lugar, mientras Corea del Sur envió un barco y un helicóptero. Un barco militar de Estados Unidos realizaba una búsqueda en un área de unos 12.000 kilómetros cuadrados en busca de los tripulantes.



El petrolero registrado en Panamá se trasladaba de Irán a Corea del Sur con 136.000 toneladas de petróleo condensado, ultraligero y muy volátil. Es el equivalente a algo menos de 1 millón de barriles, con un valor de unos 60 millones de dólares, según precios globales del crudo.