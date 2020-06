Banksy sobre el racismo: “No es problema de ellos, es mío”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Primero pensé que debía callarme la boca y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero ¿por qué haría eso? No es su problema, es mío”. Así decidió irrumpir el artista Banksy en Instagram para protestar y visibilizar el racismo en Estados Unidos y el mundo. El artista acompañó el texto con un dibujo en homenaje a George Floyd, asesinado por un policía blanco en Estados Unidos y condenando la atrocidad.

“El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco. Como una cañería rota en un apartamento para la gente que vive abajo. Este sistema roto les obliga a una vida miserable, pero no es su problema arreglarlo. No pueden. Nadie los dejaría entrar al apartamento superior. Es un problema de blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que subir las escaleras y derribar su puerta a patadas”, dice el texto.

Desde el asesinato de Floyd a manos de la policía, el mundo se expresó en contra del racismo y la violencia. Banksy, uno de los artistas contemporáneos más importantes, nunca es ajeno a las protestas sociales. Su arte refleja en los muros de las ciudades y en lienzos su forma de pensar. No se conoce la identidad del artista, que se cree es británico. Con este posteo, algunos seguidores le respondieron que efectivamente era un hombre blanco.