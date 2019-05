Bancos bloquean a Maduro más de dos veces el PBI de Uruguay

En Venezuela la crisis económica se hace cada vez más insoportable para el ciudadano de a pie. En el país con las mayores reservas petroleras del mundo, ayer viernes se registraban largas colas para cargar el tanque. Pero otro dado conocido en estas horas ayuda a comprender la dimensión de la crisis provocada por la inoperancia de Nicolás Maduro: el régimen tiene más de 140.000 millones de dólares bloqueados por bancos extranjeros.

La cifra asusta. Es más de dos veces el PBI de Uruguay (unos 60.000 millones de dólares) o cien veces las exportaciones de carne uruguaya en el último año.

El dato lo reveló en Ecuador el encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Quito, Pedro Sassone, que acusó a Estados Unidos de desarrollar una “estrategia pensada para quebrar la base económica de Venezuela”.

En una rueda de prensa, Sassone puntualizó que “más de 140.000 millones de dólares han sido bloqueados” y señaló que esos fondos fueron “retenidos y congelados” por bancos extranjeros. De acuerdo con el encargado de negocios, el dinero está bloqueado por “toda la estructura financiera mundial” donde, según él, participan países como Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica y Francia, entre otros. “No puede ser que a Venezuela no se le permita comprar, que no se le permita transferir fondos para pagar los compromisos financieros y tampoco se le permita pedir financiamiento”, criticó.

Escasez de nafta

El régimen de Maduro enfrenta varias sanciones económicas por parte de Estados Unidos, incluyendo a la empresa petrolera estatal Pdvsa, la principal fuente de ingreso de divisas de Venezuela.

En este contexto, a la escasez de alimentos y medicinas que los venezolanos vienen sufriendo desde hace años, ahora se suma la nafta. Colas kilométricas y hasta de varios días para surtirse se están registrando en varias zonas de Venezuela, una potencia petrolera que ha visto desplomarse su producción y refinación de crudo en medio de la peor crisis en su historia reciente.

“Estoy haciendo la cola desde ayer, tengo compañeros que la están haciendo desde hace dos días”, dijo Edwin Contreras en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia.

“Lo que nos preocupa es que no llegue la gandola (camión cisterna) de gasolina y por tanto tengamos que quedarnos hasta el domingo o martes”, señaló este maestro de 36 años, impedido de ir a trabajar en los últimos días por la falta de combustible.

Aglomeraciones de vehículos también se presentaban en Ciudad Bolívar, en el sur.

Fotos y videos en las redes sociales mostraban puntos del país, como los estados Zulia y Lara, con filas de vehículos de varias cuadras, así como protestas espontáneas por la situación e incluso escaramuzas en estaciones cuando alguien intentaba colarse.

La corrupción está a la orden del día, denuncian los usuarios. Alguien con divisas “le paga a los funcionarios (que resguardan las estaciones de servicio) y entra de una vez, pero quienes no contamos con eso tenemos que hacer la cola de dos o tres días”, dijo Franchesco Vidal en San Cristóbal.

Con una crisis que llevó al PIB de Venezuela a contraerse 50% desde 2014, la producción petrolera, fuente del 96% de los ingresos del país, “ha venido disminuyendo significativamente”, explicó el economista Jesús Casique.

Hace una década alcanzaba 3,2 millones de barriles por día y en abril pasado fue de 1,04 millones, según la OPEP. Esta debacle ha llevado a una “desinversión” y al “abandono del parque del sector petrolero”, mermando la refinación, dijo Casique.

Con una industria limitada aún más por las sanciones estadounidenses contra la estatal Pdvsa, Venezuela ha importado combustible para satisfacer la demanda interna, de unos 250.000 barriles diarios, según estimaciones del economista.

El país tiene la gasolina más barata del mundo -con un dólar se compran 5.400 litros-, pero el problema es conseguirla. “O echamos gasolina o no trabajamos”, se quejó en San Cristóbal el talabartero Jean Carlos Castillo, quien debió recurrir al mercado negro, donde 20 litros cuesta casi 10 dólares.

En Caracas, menos golpeada por la escasez, también se registraban colas en las estaciones de servicio por nerviosismo. “Las cosas están muy malas, en el interior del país no hay, y al gobierno no le importa nada”, dijo María Teresa Ayala, abogada de 55 años, en Chacao, en el este de la capital.

“El colapso es inminente”, advirtió el líder sindical petrolero Iván Freites al detallar que las refinerías “no están produciendo gasolina terminada”. El último cargamento de gasolina se importó el 31 de marzo, según documentos de la estatal petrolera vistos por Reuters y datos de Eikon de Refinitiv.

Reacciones a las negociaciones

Nicolás Maduro (presidente de Venezuela): Envió a dos delegados a Noruega para iniciar reuniones exploratorias para “una agenda de paz”. “Fueron a Noruega (...) el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país”, sostuvo Maduro.



Juan Guaidó (proclamado presidente interino): “Sí, hay unos enviados a Noruega. Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, dijo Guadió.



Antonio Guterres (secretario general de la ONU): La ONU dio su total respaldo a las conversaciones en Noruega. “Estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo y apoyamos mucho este proceso”, aseguró el portavoz del secretario general Antonio Guterres, Stéphane Dujarric.