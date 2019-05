Azerbaiyán busca importar ganado en pie de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Azerbaiyán tiene interés en importar ganado en pie de Uruguay, además de desarrollar el comercio en otros productos, como el arroz y los lácteos, dijo a El País el embajador Rashad Aslanov.

“Los uruguayos y los azerbaiyanos somos muy parecidos. Uruguay es un país de emigrantes, multicultural. Azerbaiyán también y recibe a comunidades de todas las religiones”, dice Aslanov, y destacó la visita del papa Francisco en 2016 a esta exrepública soviética de mayoría musulmana, de 10 millones de habitantes y la mitad del territorio uruguayo.

Con Uruguay los vínculos diplomáticos se establecieron en 1995, y en 2014 se instaló en Montevideo su sede diplomática. El canciller Rodolfo Nin Novoa estuvo hace unas semanas en Azerbaiyán, siendo el primer jefe de la diplomacia uruguaya en visitar ese país. En la capital Bakú firmó un acuerdo para la creación de una comisión mixta para la promoción del comercio entre ambos países.



“Queremos hablar sobre economía. Nuestras economías son complementarias”, explica el embajador.

Azerbaiyán es gran productor de petróleo y gas, “recursos que Uruguay necesita”, agrega. “Y en Uruguay hay un gran desarrollo agropecuario que mi país necesita. La carne uruguayo es muy famosa en nuestra parte del mundo. También hay interés en arroz, manteca, leche”, subraya el embajador Aslanov.



El año pasado Uruguay le compró por primera vez petróleo a Azerbaiyán por 85 millones de dólares.



Aslanov señala que su país puede brindarle buenas oportunidades comerciales a Uruguay para ingresar en el mercado asiático, por sus “puertos avanzados y el gran desarrollo del ferrocarril que conecta Europa con China” como parte de la ruta de la seda.



Otro interés de Azerbaiyán es becar a estudiantes uruguayos para que vayan a sus universidades. Se está organizando un concurso que se llamará “Qué sabe de Azerbaiyán” para seleccionar a cinco universitarios que viajen.



Con el único vecino que Azerbaiyán está en conflicto es con Armenia, por la disputa de la región de Nagorn-Karabaj desde 1988. Aslanov recuerda que hay cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU exhortando a Armenia a desocupar esos territorios.

“Tenemos gran interés en resolver ese conflicto en paz. Todos los proyectos estratégicos que nosotros tenemos no pasan por Armenia. ¿Qué ganó Armenia en estos 27 años de ocupación? Nada”, sostiene.



Aslanov lamenta la decisión del jugador armenio del Arsenal, Henrikh Mkhitaryan, que no irá a jugar al final de la Europa League contra el Chelsea en Bakú el 29 de mayo, alegando razones de seguridad. “Se le dieron todas las garantías de que no hay ningún peligro. Mezclan política con deporte y eso no está bien”, dice, y recuerda que en el mundial de judo que se disputó en Bakú en 2018 participó un judoca uruguayo de origen armenio, Mikael Aprahamian.