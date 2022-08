Aviones bielorrusos ya pueden portar armas nucleares, anunció presidente Lukashenko

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, advirtió este viernes de que los aviones bielorrusos ya han sido acondicionados para portar armas nucleares y que dará una "respuesta instantánea" a Occidente en caso de acciones contra su país.

"Deben saber (en Occidente) que ningún helicóptero ni ningún avión les salvarán si ellos agravan la situación", dijo a un grupo de periodistas Lukashenko, citado por la agencia oficial bielorrusa Belta.

El mandatario recordó que él y su homólogo ruso, Vladímir Putin, declararon en su momento que adecuarían los aviones Sukhói bielorrusos para que pudieran portar armas nucleares.



"¿Ustedes creen que hablábamos por hablar? Todo está listo", recalcó.

Al mismo tiempo, Lukashenko aseguró que él no amenaza a nadie y admitió que en estos momentos desde Polonia no hay amenazas militares a las fronteras.



"No todos están locos en Polonia. Si (el presidente polaco, Andrzej) Duda ha perdido la cabeza, los militares no son tontos y entienden cuál puede ser la respuesta", dijo.



El presidente bielorruso subrayó que los militares saben que no pueden agravar las relaciones con Bielorrusia, "ya que supone agravar las relaciones con una Unión Estatal con armas nucleares", en alusión a la alianza de integración de su país con Rusia.



"Si comienzan a crear problemas o algo peor a Bielorrusia, la respuesta será instantánea", advirtió.